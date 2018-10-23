На околицях волинського міста побачили одну з найменших пташок Європи. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Пташка кропивник став героєм фотосесії волинянина.
Серію знімків кумедного пернатого у Facebook опублікував волинських фотограф Максим Рудік.
"Волове очко або кропивник (Troglodytes troglodytes)
Маленька пташка з піднятим догори хвостом. Січень 2019 р., околиці м. Ківерці", - написав він.
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Довідково:
Волове очко — один з найменших європейських птахів. Маса тіла становить 9—11 г, довжина тіла близько 10 см. У дорослого птаха верх рудувато-бурий, а низ бурувато-сірий, з темними поперечними смугами; над оком світла «брова»; на махових і стернових перах темні смуги; дзьоб темно-бурий; ноги світло-бурі. У молодого птаха «брови» майже зовсім непомітні. Хвіст непропорційно короткий (близько 3,5 см) та часто піднятий вгору, що надає птахові характерного вигляду. Дзьоб шилоподібний, тонкий, дещо загнутий донизу.
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Серію знімків кумедного пернатого у Facebook опублікував волинських фотограф Максим Рудік.
"Волове очко або кропивник (Troglodytes troglodytes)
Маленька пташка з піднятим догори хвостом. Січень 2019 р., околиці м. Ківерці", - написав він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Маленька пташка з великими кігтиками позувала для волинського фотографа
Довідково:
Волове очко — один з найменших європейських птахів. Маса тіла становить 9—11 г, довжина тіла близько 10 см. У дорослого птаха верх рудувато-бурий, а низ бурувато-сірий, з темними поперечними смугами; над оком світла «брова»; на махових і стернових перах темні смуги; дзьоб темно-бурий; ноги світло-бурі. У молодого птаха «брови» майже зовсім непомітні. Хвіст непропорційно короткий (близько 3,5 см) та часто піднятий вгору, що надає птахові характерного вигляду. Дзьоб шилоподібний, тонкий, дещо загнутий донизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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