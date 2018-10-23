На околицях волинського міста побачили одну з найменших пташок Європи. ФОТО





Серію знімків кумедного пернатого у Facebook опублікував волинських фотограф Максим Рудік.



"Волове очко або кропивник (Troglodytes troglodytes)

Маленька пташка з піднятим догори хвостом. Січень 2019 р., околиці м. Ківерці", - написав він.



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Довідково:



Волове очко — один з найменших європейських птахів. Маса тіла становить 9—11 г, довжина тіла близько 10 см. У дорослого птаха верх рудувато-бурий, а низ бурувато-сірий, з темними поперечними смугами; над оком світла «брова»; на махових і стернових перах темні смуги; дзьоб темно-бурий; ноги світло-бурі. У молодого птаха «брови» майже зовсім непомітні. Хвіст непропорційно короткий (близько 3,5 см) та часто піднятий вгору, що надає птахові характерного вигляду. Дзьоб шилоподібний, тонкий, дещо загнутий донизу.





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