Спортивний клуб «Воїн» переїхав у новий зал
Сьогодні, 18:23
Спортивний клуб «Воїн» переїхав із залу на проспекті Відродження до «Адреналін City».
Як і раніше тренування груп відбуваються у залі на вул. Львівській, а відтепер ще і на другому поверсі «Адреналін City» (вул. Карбишева, 1).
Про це повідомив директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.
«У зв'язку із завершенням співпраці з Волинським боксерським клубом олімпійського резерву, СК «Воїн» змінив свою дислокацію і тепер тренує дітей в «Адреналін City», - розповів він.
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Як і раніше тренування груп відбуваються у залі на вул. Львівській, а відтепер ще і на другому поверсі «Адреналін City» (вул. Карбишева, 1).
Про це повідомив директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.
«У зв'язку із завершенням співпраці з Волинським боксерським клубом олімпійського резерву, СК «Воїн» змінив свою дислокацію і тепер тренує дітей в «Адреналін City», - розповів він.
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