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Спортивний клуб «Воїн» переїхав у новий зал

Спортивний клуб «Воїн» переїхав у новий зал
Спортивний клуб «Воїн» переїхав із залу на проспекті Відродження до «Адреналін City».

Як і раніше тренування груп відбуваються у залі на вул. Львівській, а відтепер ще і на другому поверсі «Адреналін City» (вул. Карбишева, 1).

Про це повідомив директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.

«У зв'язку із завершенням співпраці з Волинським боксерським клубом олімпійського резерву, СК «Воїн» змінив свою дислокацію і тепер тренує дітей в «Адреналін City», - розповів він.

Спортивний клуб «Воїн» переїхав у новий зал

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Теги: спорт, діти, "Воїн"
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