Спортивний клуб «Воїн» переїхав у новий зал





Як і раніше тренування груп відбуваються у залі на вул. Львівській, а відтепер ще і на другому поверсі «Адреналін City» (вул. Карбишева, 1).



Про це повідомив директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.



«У зв'язку із завершенням співпраці з Волинським боксерським клубом олімпійського резерву, СК «Воїн» змінив свою дислокацію і тепер тренує дітей в «Адреналін City», - розповів він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортивний клуб «Воїн» переїхав із залу на проспекті Відродження до «Адреналін City».Як і раніше тренування груп відбуваються у залі на вул. Львівській, а відтепер ще і на другому поверсі «Адреналін City» (вул. Карбишева, 1).Про це повідомив директор клубу «Воїн»«У зв'язку із завершенням співпраці з Волинським боксерським клубом олімпійського резерву, СК «Воїн» змінив свою дислокацію і тепер тренує дітей в «Адреналін City», - розповів він.

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