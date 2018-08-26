На Донбасі зник український розвідник
Сьогодні, 18:53
Боєць зник у районі виконання бойового завдання.
Про це пише Уніан.
23 січня близько 4-ої ранку в районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль Донецької області зник військовослужбовець.
Він належить до розвідувального взводу одного з підрозділів 79 десантно-штурмової бригади, повідомляється у її групі в Facebook.
Наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо швидкого встановлення його місцяперебування.
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Про це пише Уніан.
23 січня близько 4-ої ранку в районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль Донецької області зник військовослужбовець.
Він належить до розвідувального взводу одного з підрозділів 79 десантно-штурмової бригади, повідомляється у її групі в Facebook.
Наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо швидкого встановлення його місцяперебування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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