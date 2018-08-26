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На Донбасі зник український розвідник

На Донбасі зник український розвідник
Боєць зник у районі виконання бойового завдання.

Про це пише Уніан.

23 січня близько 4-ої ранку в районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль Донецької області зник військовослужбовець.

Він належить до розвідувального взводу одного з підрозділів 79 десантно-штурмової бригади, повідомляється у її групі в Facebook.

Наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо швидкого встановлення його місцяперебування.

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Теги: АТО, військовий, зникнення
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