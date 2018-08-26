На Донбасі зник український розвідник





Про це пише



23 січня близько 4-ої ранку в районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль Донецької області зник військовослужбовець.



Він належить до розвідувального взводу одного з підрозділів 79 десантно-штурмової бригади, повідомляється у її групі в Facebook.



Наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо швидкого встановлення його місцяперебування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боєць зник у районі виконання бойового завдання.Про це пише Уніан 23 січня близько 4-ої ранку в районі виконання бойового завдання на одному зі спостережних постів у районі населеного пункту Павлопіль Донецької області зник військовослужбовець.Він належить до розвідувального взводу одного з підрозділів 79 десантно-штурмової бригади, повідомляється у її групі в Facebook.Наразі організовано пошук військовослужбовця, вживаються заходи щодо швидкого встановлення його місцяперебування.

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