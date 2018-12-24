За рік на Волині громадським транспортом скористалося більше 100 мільйонів пасажирів
Сьогодні, 19:22
У 2018р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 1847,1 млн.ткм, або 117,1% від обсягу 2017р.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Автотранспортом перевезли 5056,6 тис.т вантажів, що становить 109,6% від обсягів 2017р.
У 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2194,0 млн.пас.км, що становить 108,3% від обсягу 2017р.
Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 101,0 млн. пасажирів, або 97,8% від обсягу 2017р.
"Крім того, у 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,1 млн.т вантажів та 2,2 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,8% та 92,0% обсягів 2017р." - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Автотранспортом перевезли 5056,6 тис.т вантажів, що становить 109,6% від обсягів 2017р.
У 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2194,0 млн.пас.км, що становить 108,3% від обсягу 2017р.
Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 101,0 млн. пасажирів, або 97,8% від обсягу 2017р.
"Крім того, у 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,1 млн.т вантажів та 2,2 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,8% та 92,0% обсягів 2017р." - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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