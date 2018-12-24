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За рік на Волині громадським транспортом скористалося більше 100 мільйонів пасажирів

За рік на Волині громадським транспортом скористалося більше 100 мільйонів пасажирів
У 2018р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 1847,1 млн.ткм, або 117,1% від обсягу 2017р.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Автотранспортом перевезли 5056,6 тис.т вантажів, що становить 109,6% від обсягів 2017р.

У 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2194,0 млн.пас.км, що становить 108,3% від обсягу 2017р.

Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 101,0 млн. пасажирів, або 97,8% від обсягу 2017р.

"Крім того, у 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,1 млн.т вантажів та 2,2 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,8% та 92,0% обсягів 2017р." - йдеться у повідомленні.


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Теги: транспорт, тролейбуси, маршрутки, статистика
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