За рік на Волині громадським транспортом скористалося більше 100 мільйонів пасажирів

У 2018р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 1847,1 млн.ткм, або 117,1% від обсягу 2017р.Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.Автотранспортом перевезли 5056,6 тис.т вантажів, що становить 109,6% від обсягів 2017р.У 2018р. автомобільним і тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 2194,0 млн.пас.км, що становить 108,3% від обсягу 2017р.Послугами автомобільного і тролейбусного транспорту скористалося 101,0 млн. пасажирів, або 97,8% від обсягу 2017р."Крім того, у 2018р. залізничними станціями області (за попередніми даними виробничого підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця") відправлено 1,1 млн.т вантажів та 2,2 млн. пасажирів, що відповідно становить 105,8% та 92,0% обсягів 2017р." - йдеться у повідомленні.