Луцькі школярі взяли участь в ток-шоу з антиреклами наркотиків. ФОТО

Третій сезон ток-шоу з антиреклами наркотиків, алкоголю й тютюну, який проводить Громадянський Рух «СВІДОМІ», не припиняється ні на мить. А у зв’язку із загостренням проблеми поширення наркотиків у Луцьку та Волинській області школярі потребують ще більше інформації про те, як сказати «ні».Так, 23 січня представники Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є, завітали у Волинський науковий ліцей-інтернат. Повідомляє ІА "Конкурент".Вже третій рік поспіль 10-класники цього навчального закладу долучаються до дискусій та роздумів, що стосуються впливу наркотиків, тютюну та алкоголю.Тренер програмипояснив, що ця програма профілактичного спрямування, за півтори години допоможе учням зрозуміти найважливіше – негативний вплив шкідливих речовин на життя та здоров’я.«Ми сьогодні будемо розвінчувати різноманітні міфи і стереотипи, які побутують у середовищі. І це не буде відбуватися у формі лекції чи доповіді, ми будемо працювати у форматі ток-шоу. Це передбачатиме живе спілкування, висловлення власних думок, можливість довести або заперечити певні міфи чи факти і прийти до висновку, що будь-яке вживання наркотичних речовин є шкідливим», – пояснив тренер.Із учнями дивилися уривки фільму, долучали до діалогу та питали їхню думку стосовно різних суперечливих питань. На що 10-класники активно реагували та відповідали. Перед та опісля ток-шоу із школярами провели опитування, яке в результаті показало, що 10-класники є свідомими та добре проінформованими, завдяки тренерам, про ризики та негативні фактори вживання наркотичних речовинКоординатора проектів «СВІДОМИХ»переконана, що ця тема є дуже важливою і актуальною кожного дня.«Ми щодня стикаємося з новою інформацією про різні інциденти, які пов’язані з шкідливими звичками. І усвідомлюючи це, Андрій Покровський ініціював і постійно підтримує цю програму. Ми вважаємо, що це важливо, і діти мають бути поінформовані про всі сторони медалі. Наш Громадянський Рух «СВІДОМІ» хоче максимально вберегти школярів від неправильного вчинку чи помилки», – зауважила Христина Назар.Своєю чергою директорка ліцеюпідкреслила, що у сучасному суспільстві дуже багато викликів, де діти опиняються у непростому становищі і такі заходи однозначно потрібно проводити школярам.«Діти дуже активно відгукуються на такі проекти і у них дуже багато ідей… Вони хочуть змінити сьогодні і вірять, що це їм під силу», – розповіла директорка ліцею.Нагадаємо, цикл ток-шоу, які відбуваються у кожній школі міста, передбачає популяризацію здорового способу життя серед підлітків та молоді. Тренери ток-шоу інформують про згубний вплив наркотичних речовин (алкоголю, наркотиків, тютюну) та розповідають, як успішно реалізуватися у суспільстві, не ставши заручником шкідливих звичок.