Луцькі школярі взяли участь в ток-шоу з антиреклами наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Третій сезон ток-шоу з антиреклами наркотиків, алкоголю й тютюну, який проводить Громадянський Рух «СВІДОМІ», не припиняється ні на мить. А у зв’язку із загостренням проблеми поширення наркотиків у Луцьку та Волинській області школярі потребують ще більше інформації про те, як сказати «ні».
Так, 23 січня представники Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, завітали у Волинський науковий ліцей-інтернат. Повідомляє ІА "Конкурент".
Вже третій рік поспіль 10-класники цього навчального закладу долучаються до дискусій та роздумів, що стосуються впливу наркотиків, тютюну та алкоголю.
Тренер програми Андрій Здіховський пояснив, що ця програма профілактичного спрямування, за півтори години допоможе учням зрозуміти найважливіше – негативний вплив шкідливих речовин на життя та здоров’я.
«Ми сьогодні будемо розвінчувати різноманітні міфи і стереотипи, які побутують у середовищі. І це не буде відбуватися у формі лекції чи доповіді, ми будемо працювати у форматі ток-шоу. Це передбачатиме живе спілкування, висловлення власних думок, можливість довести або заперечити певні міфи чи факти і прийти до висновку, що будь-яке вживання наркотичних речовин є шкідливим», – пояснив тренер.
Із учнями дивилися уривки фільму, долучали до діалогу та питали їхню думку стосовно різних суперечливих питань. На що 10-класники активно реагували та відповідали. Перед та опісля ток-шоу із школярами провели опитування, яке в результаті показало, що 10-класники є свідомими та добре проінформованими, завдяки тренерам, про ризики та негативні фактори вживання наркотичних речовин
Координатора проектів «СВІДОМИХ» Христина Назар переконана, що ця тема є дуже важливою і актуальною кожного дня.
«Ми щодня стикаємося з новою інформацією про різні інциденти, які пов’язані з шкідливими звичками. І усвідомлюючи це, Андрій Покровський ініціював і постійно підтримує цю програму. Ми вважаємо, що це важливо, і діти мають бути поінформовані про всі сторони медалі. Наш Громадянський Рух «СВІДОМІ» хоче максимально вберегти школярів від неправильного вчинку чи помилки», – зауважила Христина Назар.
Своєю чергою директорка ліцею Ірина Лозовська підкреслила, що у сучасному суспільстві дуже багато викликів, де діти опиняються у непростому становищі і такі заходи однозначно потрібно проводити школярам.
«Діти дуже активно відгукуються на такі проекти і у них дуже багато ідей… Вони хочуть змінити сьогодні і вірять, що це їм під силу», – розповіла директорка ліцею.
Нагадаємо, цикл ток-шоу, які відбуваються у кожній школі міста, передбачає популяризацію здорового способу життя серед підлітків та молоді. Тренери ток-шоу інформують про згубний вплив наркотичних речовин (алкоголю, наркотиків, тютюну) та розповідають, як успішно реалізуватися у суспільстві, не ставши заручником шкідливих звичок.
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Так, 23 січня представники Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, завітали у Волинський науковий ліцей-інтернат. Повідомляє ІА "Конкурент".
Вже третій рік поспіль 10-класники цього навчального закладу долучаються до дискусій та роздумів, що стосуються впливу наркотиків, тютюну та алкоголю.
Тренер програми Андрій Здіховський пояснив, що ця програма профілактичного спрямування, за півтори години допоможе учням зрозуміти найважливіше – негативний вплив шкідливих речовин на життя та здоров’я.
«Ми сьогодні будемо розвінчувати різноманітні міфи і стереотипи, які побутують у середовищі. І це не буде відбуватися у формі лекції чи доповіді, ми будемо працювати у форматі ток-шоу. Це передбачатиме живе спілкування, висловлення власних думок, можливість довести або заперечити певні міфи чи факти і прийти до висновку, що будь-яке вживання наркотичних речовин є шкідливим», – пояснив тренер.
Із учнями дивилися уривки фільму, долучали до діалогу та питали їхню думку стосовно різних суперечливих питань. На що 10-класники активно реагували та відповідали. Перед та опісля ток-шоу із школярами провели опитування, яке в результаті показало, що 10-класники є свідомими та добре проінформованими, завдяки тренерам, про ризики та негативні фактори вживання наркотичних речовин
Координатора проектів «СВІДОМИХ» Христина Назар переконана, що ця тема є дуже важливою і актуальною кожного дня.
«Ми щодня стикаємося з новою інформацією про різні інциденти, які пов’язані з шкідливими звичками. І усвідомлюючи це, Андрій Покровський ініціював і постійно підтримує цю програму. Ми вважаємо, що це важливо, і діти мають бути поінформовані про всі сторони медалі. Наш Громадянський Рух «СВІДОМІ» хоче максимально вберегти школярів від неправильного вчинку чи помилки», – зауважила Христина Назар.
Своєю чергою директорка ліцею Ірина Лозовська підкреслила, що у сучасному суспільстві дуже багато викликів, де діти опиняються у непростому становищі і такі заходи однозначно потрібно проводити школярам.
«Діти дуже активно відгукуються на такі проекти і у них дуже багато ідей… Вони хочуть змінити сьогодні і вірять, що це їм під силу», – розповіла директорка ліцею.
Нагадаємо, цикл ток-шоу, які відбуваються у кожній школі міста, передбачає популяризацію здорового способу життя серед підлітків та молоді. Тренери ток-шоу інформують про згубний вплив наркотичних речовин (алкоголю, наркотиків, тютюну) та розповідають, як успішно реалізуватися у суспільстві, не ставши заручником шкідливих звичок.
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