На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому
23 січень, 23:37
У Локачинській районній бібліотеці можна безкоштовно замовити книгу додому.
Цією послугою можуть користуватися люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, – інформує Локачинська центральна районна бібліотека.
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Цією послугою можуть користуватися люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, – інформує Локачинська центральна районна бібліотека.
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