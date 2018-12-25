На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому





Цією послугою можуть користуватися люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, – інформує



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