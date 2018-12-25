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На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому

На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому
У Локачинській районній бібліотеці можна безкоштовно замовити книгу додому.

Цією послугою можуть користуватися люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, – інформує Локачинська центральна районна бібліотека.
На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому

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Теги: бібліотека, книжка, доставка, Локачі
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Сьогодні, 00:00
 0
На Волині у районній бібліотеці можна замовити книгу додому
23 січень, 23:37
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