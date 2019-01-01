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У Луцьку школи та садочки ретельно перевірятимуть на дотримання санітарних норм

У Луцьку школи та садочки ретельно перевірятимуть на дотримання санітарних норм
На заклади загальної середньої та дошкільної освіти, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Луцька чекає сувора перевірка.

Таке розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, - пише Волинь 24.

У документі йдеться про те, що з метою належного забезпечення протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режимів, запобігання гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь та організації харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Луцька створять робочу групу.

Люди, які увійдуть до складу цієї групи буть моніторити стан середовища життєдіяльності щодо дотримання вимог санітарного законодавства, протиепідемічного, санітарно-гігієнічного режимів та організації харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у складі згідно з додатком.

Таким чином, в навчальних закладах обласного центру Волині проводедуть вибіркові перевірки. У разі виявлення порушень у дотриманні вимог законодавства, протиепідемічного, санітарно-гігієнічного режимів та організації харчування проінформують керівників міської ради, місцевих органів виконавчої влади для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

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Теги: школа. садочок, перевірка, саітарні норми, Пустовіт. розпорядження
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