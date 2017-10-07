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Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки

Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки
У середу, 23 січня, перестало битись серце видатного ученого та професора Анатолія Свідзинського.

Про це на своїй сторінці у facebook написав декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.

"23 січня 2019 р. незадовго до свого 90-річчя пішов у засвіти Анатолій Вадимович СВІДЗИНСЬКИЙ, видатний учений, філософ, культуролог, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної та теоретичної фізики, перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки, щира, відкрита, порядна, талановита людина...

Колектив факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки щиро сумує з приводу тяжкої втрати і висловлює щире співчуття дружині покійного, професорові кафедри української мови Маргариті Василівні Жуйковій, та всій родині.

Вічна пам'ять...", - йдеться в дописі.

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Теги: Анатолій Свідзинський, СНУ, ВДУ, смерть
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