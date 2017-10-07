Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 22:33
У середу, 23 січня, перестало битись серце видатного ученого та професора Анатолія Свідзинського.
Про це на своїй сторінці у facebook написав декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.
"23 січня 2019 р. незадовго до свого 90-річчя пішов у засвіти Анатолій Вадимович СВІДЗИНСЬКИЙ, видатний учений, філософ, культуролог, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної та теоретичної фізики, перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки, щира, відкрита, порядна, талановита людина...
Колектив факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки щиро сумує з приводу тяжкої втрати і висловлює щире співчуття дружині покійного, професорові кафедри української мови Маргариті Василівні Жуйковій, та всій родині.
Вічна пам'ять...", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.
"23 січня 2019 р. незадовго до свого 90-річчя пішов у засвіти Анатолій Вадимович СВІДЗИНСЬКИЙ, видатний учений, філософ, культуролог, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної та теоретичної фізики, перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки, щира, відкрита, порядна, талановита людина...
Колектив факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки щиро сумує з приводу тяжкої втрати і висловлює щире співчуття дружині покійного, професорові кафедри української мови Маргариті Василівні Жуйковій, та всій родині.
Вічна пам'ять...", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер перший ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 22:33
У селі на Волині збудують новий футбольний майданчик
Сьогодні, 21:16
Розповіли, як оформити податкову знижку на навчання дитини
Сьогодні, 20:42
Медіа