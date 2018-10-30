З миру по нитці: небайдужі ковельчани допомагають молодим мамам у скрутному становищі. ВІДЕО





Як повідомила директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інна Третяк, нині Центр опікується чотирма сім'ями, у яких нещодавно з'явилися малюки. Ці родини потрапили у скрутне матеріальне становище та потребують допомоги. Повідомляє



Аби забезпечити дітей речами першої необхідності та посприяти молодим батькам впоратися із тимчасовими труднощами, соціальні працівники за посередництвом соцмереж неодноразово зверталися до ковельчан з проханням допомогти, передати одяг чи інші речі для малюків. І щоразу знаходяться небайдужі люди, які відгукуються та приносять благодійну допомогу. Зокрема, учора ковельчани передали дитяче ліжечко, постіль та візочок. А сьогодні одна з місцевих матусь віддала у соцслужбу "Пакунок малюка", яким не скористалася.



Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щиро дякує за підтримку.



"Ми безмежно раді, що у нашому місті живуть такі чуйні та добрі люди. Нехай Господь приносить їм багато щедрот та міцне здоров'я,"- каже Інна Третяк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальні служби Ковеля дякують небайдужим людям, котрі підтримують молодих матусь та їх новонароджених дітей.Як повідомила директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, нині Центр опікується чотирма сім'ями, у яких нещодавно з'явилися малюки. Ці родини потрапили у скрутне матеріальне становище та потребують допомоги. Повідомляє КовельPost Аби забезпечити дітей речами першої необхідності та посприяти молодим батькам впоратися із тимчасовими труднощами, соціальні працівники за посередництвом соцмереж неодноразово зверталися до ковельчан з проханням допомогти, передати одяг чи інші речі для малюків. І щоразу знаходяться небайдужі люди, які відгукуються та приносять благодійну допомогу. Зокрема, учора ковельчани передали дитяче ліжечко, постіль та візочок. А сьогодні одна з місцевих матусь віддала у соцслужбу "Пакунок малюка", яким не скористалася.Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щиро дякує за підтримку."Ми безмежно раді, що у нашому місті живуть такі чуйні та добрі люди. Нехай Господь приносить їм багато щедрот та міцне здоров'я,"- каже Інна Третяк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію