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«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО

«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО
Лучани дедалі частіше викладають у мережу світлини та відеозаписи, за якими можна прослідкувати технічний стан громадського транспорту Луцька.

Відповідний відеоролик у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував дописувач Ваня Абрамчук.

"Як це корито проходить ТО? Не маршрутка, а тазік з гайками", - коментує відеозапис чоловік.

Відео можна переглянути ТУТ.
«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО

«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО

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Теги: маршрутка, технічний стан
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