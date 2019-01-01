«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
Лучани дедалі частіше викладають у мережу світлини та відеозаписи, за якими можна прослідкувати технічний стан громадського транспорту Луцька.
Відповідний відеоролик у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував дописувач Ваня Абрамчук.
"Як це корито проходить ТО? Не маршрутка, а тазік з гайками", - коментує відеозапис чоловік.
Відео можна переглянути ТУТ.
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Відповідний відеоролик у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував дописувач Ваня Абрамчук.
"Як це корито проходить ТО? Не маршрутка, а тазік з гайками", - коментує відеозапис чоловік.
Відео можна переглянути ТУТ.
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