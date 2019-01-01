«Тазік з гайками»: лучанин про технічний стан маршрутки №11. ВІДЕО





Відповідний відеоролик у facebook-спільноті Ваня Абрамчук.



"Як це корито проходить ТО? Не маршрутка, а тазік з гайками", - коментує відеозапис чоловік.



Відео можна переглянути





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани дедалі частіше викладають у мережу світлини та відеозаписи, за якими можна прослідкувати технічний стан громадського транспорту Луцька.Відповідний відеоролик у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" опублікував дописувач"Як це корито проходить ТО? Не маршрутка, а тазік з гайками", - коментує відеозапис чоловік.Відео можна переглянути ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію