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На Волині соцслужби перевіряли, як молоді батьки використовують «дитячі гроші»

На Волині соцслужби перевіряли, як молоді батьки використовують «дитячі гроші»
Працівники Маневицького районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відділу «Маневицьке бюро правової допомоги» організували спільний виїзд по сім`ях Оконської та Довжицької сільських рад.

Таку профілактичну роботу провели з метою перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини, – інформує Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маневицької райдержадміністрації.

В ході роботи, спільно з працівниками освітніх закладів та сільських рад, перевірили сім`ї, які опинились в складних життєвих обставинах, опікунські сім`ї та надали консультації з питань формування усвідомленого батьківства, виховання дітей без насильства, ведення здорового способу життя.

Також провели перевірку цільового використання державної допомоги при народженні дитини, перевірили умови проживання дітей.
На Волині соцслужби перевіряли, як молоді батьки використовують «дитячі гроші»

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Теги: дитячі гроші, соцслужби, використання, Маневичі
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