У Луцьку розбираються чия земля під Завокзальним ринком. ВІДЕО





Ідентичну процедуру, проводять і на ринку «Завокзальний», - йдеться в сюжеті



На земельну комісію міськради винесли питання щодо процедури поділу земельної ділянки без згоди суміжних землекористувачів. Один з них, ПрАТ «ВОПАС», представники якого і прийшли нині з’ясовувати ситуацію. Попри те, що тривав судовий спір, стверджує керівник ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун, міська рада якимось чином скасувала договір оренди облспоживспілці, який ніби то мав бути чинним до 2033 року та поспіхом взялася ділити землю.



Для того аби погодити встановлення меж ділянки, потрібно щонайменше побачити технічну документацію, - додає юрист ПрАТ «ВОПАС» Олена Черьомуха.



Ще один суміжний користувач землі, на якій міська рада так прагне якомога швидше встановити межі, приватна фірма «СКОРПІОН-СЕРВІС». Директор Віктор Мохнюк теж прийшов на комісію, аби розставити всі крапки над І.



Члени комісії вислухали позиції суміжних користувачів ділянок, однак, коли ті вже покинули кабінет, все ж вирішили уточнити, хто є кінцевим користувачем землі.



Подробиці ситуації – у відео.



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