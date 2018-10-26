Януковичу 24 січня винесуть вирок

Віктору Януковичу у справі про державну зраду.



Про це інформує



“Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що 24 січня 2019 року о 09:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є у залі судових засідань № 15 відбудеться проголошення вироку у кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України”, – йдеться в повідомленні.



Як повідомляє



Одним із основних доказів у справі є лист Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська на територію України.



Станом на 5 грудня 2018 року відбулося 89 судових засідань у цій справі, однак Янукович, якого неодноразово викликали до суду для останнього слова, так і не вийшов на відеоконференцзв’язок. Тому суд 5 грудня відмовився вчергове переносити засідання в очікуванні Януковича і пішов у нарадчу кімнату для ухвалення остаточного рішення у справі.



Сторона обвинувачення просила призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оболонський районний суд Києва у четвер, 24 січня, оголосить вирок екс-президентуу справі про державну зраду.Про це інформує прес-служба суду “Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що 24 січня 2019 року о 09:00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є у залі судових засідань № 15 відбудеться проголошення вироку у кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України”, – йдеться в повідомленні.Як повідомляє Укрінформ , Оболонський райсуд Києва у травні 2017 року розпочав розгляд справи за обвинуваченням Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.Одним із основних доказів у справі є лист Януковича до президента РФз проханням ввести війська на територію України.Станом на 5 грудня 2018 року відбулося 89 судових засідань у цій справі, однак Янукович, якого неодноразово викликали до суду для останнього слова, так і не вийшов на відеоконференцзв’язок. Тому суд 5 грудня відмовився вчергове переносити засідання в очікуванні Януковича і пішов у нарадчу кімнату для ухвалення остаточного рішення у справі.Сторона обвинувачення просила призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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