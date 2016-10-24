Біля лікарні та школи у Луцьку відремонтують освітлення на пішохідних переходах
Сьогодні, 01:38
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на пішоходних переходах біля лікарні та школи в обласному центрі Волині обійдеться у 54,652 тисячі гривень.
Інформацію про це оприлюднили в системи публічних закупівель «Prozorro».
Зокрема, реконструкцію проведуть на пішохідних переходах по вулиці Чернишевського, а саме біля Волинської обласної інфекційної лікарні та ЗОШ №13.
Строк виконання робіт з 22 січня – 31 грудня 2019 року.
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Інформацію про це оприлюднили в системи публічних закупівель «Prozorro».
Зокрема, реконструкцію проведуть на пішохідних переходах по вулиці Чернишевського, а саме біля Волинської обласної інфекційної лікарні та ЗОШ №13.
Строк виконання робіт з 22 січня – 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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