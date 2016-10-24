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Біля лікарні та школи у Луцьку відремонтують освітлення на пішохідних переходах

Біля лікарні та школи у Луцьку відремонтують освітлення на пішохідних переходах
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на пішоходних переходах біля лікарні та школи в обласному центрі Волині обійдеться у 54,652 тисячі гривень.

Інформацію про це оприлюднили в системи публічних закупівель «Prozorro».

Зокрема, реконструкцію проведуть на пішохідних переходах по вулиці Чернишевського, а саме біля Волинської обласної інфекційної лікарні та ЗОШ №13.

Строк виконання робіт з 22 січня – 31 грудня 2019 року.

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Теги: освітлення, пішохідний перехід, тендер
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