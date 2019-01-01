Заразилися відразу після народження: у Львові 5 немовлят захворіли на кір
Сьогодні, 07:11
За січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.
Малюків на кір заразили власні матері, які захворіли ще до їх народження. Симптоми у жінок проявилися через декілька днів після пологів.
Про це розповів заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Роман Герега, передає Zaxid.net.
– Піднялася температура, з’явився висип. А через декілька днів температура, висипання з’явилися вже у новонароджених, – сказав лікар.
У немовлят одразу крім загальних симптомів проявилися ускладнення у вигляді пневмонії.
Малюки потихеньку одужують, двох вже виписали з лікарні. Інші пробудуть там ще близько десяти днів.
До речі, міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію до кінця тижня, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.
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Малюків на кір заразили власні матері, які захворіли ще до їх народження. Симптоми у жінок проявилися через декілька днів після пологів.
Про це розповів заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Роман Герега, передає Zaxid.net.
– Піднялася температура, з’явився висип. А через декілька днів температура, висипання з’явилися вже у новонароджених, – сказав лікар.
У немовлят одразу крім загальних симптомів проявилися ускладнення у вигляді пневмонії.
Малюки потихеньку одужують, двох вже виписали з лікарні. Інші пробудуть там ще близько десяти днів.
До речі, міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію до кінця тижня, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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