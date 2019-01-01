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Заразилися відразу після народження: у Львові 5 немовлят захворіли на кір

Заразилися відразу після народження: у Львові 5 немовлят захворіли на кір
За січень у Львові на кір захворіли п’ятеро немовлят. Вони заразилися відразу після народження від своїх мам.

Малюків на кір заразили власні матері, які захворіли ще до їх народження. Симптоми у жінок проявилися через декілька днів після пологів.

Про це розповів заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Роман Герега, передає Zaxid.net.

– Піднялася температура, з’явився висип. А через декілька днів температура, висипання з’явилися вже у новонароджених, – сказав лікар.

У немовлят одразу крім загальних симптомів проявилися ускладнення у вигляді пневмонії.

Малюки потихеньку одужують, двох вже виписали з лікарні. Інші пробудуть там ще близько десяти днів.

До речі, міністерство охорони здоров’я скликає спеціальну комісію до кінця тижня, яка розгляне питання про оголошення епідемії кору в Україні.

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Теги: кір, Львів, немовля
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