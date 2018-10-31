У Сумах чоловік отримав платіжку за світло на 133 тисячі гривень
Сьогодні, 04:19
У Сумах чоловік отримав платіжку за електроенергію майже 133 тисячі гривень.
Жителю Сум прийшла платіжка на майже 133 тисячі гривень за спожиту електроенергію, пише прес-служба ПАТ Сумиобленерго.
У відомстві розповіли, що чоловік передав показання лічильника через СМС. У повідомленні він вказав п’ять цифр замість чотирьох і тому система нарахувала такий значний обсяг споживання.
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В обленерго заявили, що коли чоловік передасть правильні показання лічильника, відбудеться коригування суми і він не понесе ніяких додаткових витрат.
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Жителю Сум прийшла платіжка на майже 133 тисячі гривень за спожиту електроенергію, пише прес-служба ПАТ Сумиобленерго.
У відомстві розповіли, що чоловік передав показання лічильника через СМС. У повідомленні він вказав п’ять цифр замість чотирьох і тому система нарахувала такий значний обсяг споживання.
Читайте: Виплати субсидій готівкою: коли і де отримати
В обленерго заявили, що коли чоловік передасть правильні показання лічильника, відбудеться коригування суми і він не понесе ніяких додаткових витрат.
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