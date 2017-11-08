Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО

Автостанція у селищі Іваничі перетворилася на суцільну ковзанку.Про це у Facebook повідомивТак, територія довкола автостанції вкрита льодом і не посипана піском."Можна сказати лице Іванич - автостанція. Людина приїжджає в селище і одразу бачить, що в селищі порядок і є господар, який про все дбає!" - обурився він.