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Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО

Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Автостанція у селищі Іваничі перетворилася на суцільну ковзанку.

Про це у Facebook повідомив Олександр Назарук.

Так, територія довкола автостанції вкрита льодом і не посипана піском.

"Можна сказати лице Іванич - автостанція. Людина приїжджає в селище і одразу бачить, що в селищі порядок і є господар, який про все дбає!" - обурився він.
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО


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Теги: автостанція, Іваничі
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