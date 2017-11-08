Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Автостанція у селищі Іваничі перетворилася на суцільну ковзанку.
Про це у Facebook повідомив Олександр Назарук.
Так, територія довкола автостанції вкрита льодом і не посипана піском.
"Можна сказати лице Іванич - автостанція. Людина приїжджає в селище і одразу бачить, що в селищі порядок і є господар, який про все дбає!" - обурився він.
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Про це у Facebook повідомив Олександр Назарук.
Так, територія довкола автостанції вкрита льодом і не посипана піском.
"Можна сказати лице Іванич - автостанція. Людина приїжджає в селище і одразу бачить, що в селищі порядок і є господар, який про все дбає!" - обурився він.
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