На трасі Львів-Луцьк зіткнулись два авто: четверо людей госпіталізували





Про це повідомили у



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Peugeot 206, яким керувала 31-річна мешканка Добротвору та вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 55-річний мешканець Одеської області.



Внаслідок зіткнення водій Peugeot та троє її пасажирів віком 7, 11 та 22 роки, усі мешканці Добротвору, були доставлені до лікарні.



За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Львів – Радехів – Луцьк» сталася ДТП за участю легковика Peugeot та вантажівки.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Peugeot 206, яким керувала 31-річна мешканка Добротвору та вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 55-річний мешканець Одеської області.Внаслідок зіткнення водій Peugeot та троє її пасажирів віком 7, 11 та 22 роки, усі мешканці Добротвору, були доставлені до лікарні.За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Правоохоронці встановлюють обставини події.

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