На Волині в одній із шкіл збирали кошти на лікування дівчинці. ВІДЕО





Новонароджена Єва Грибок потребує трансплантації печінки, яку необхідно зробити до шести місяців. Допомогти погодилися лікарі однієї з італійських клінік. Ціна такої операції 115 тисяч євро, - пише газета



Під час проведення IX етнографічного фестивалю різдвяних мелодій «Колядуймо разом, Україно» учнями, вчителями, батьками, гостями загальноосвітньої школи I-III ст. №1 ім. Івана Франка м. Горохів зібрано 20750 гривень на підтримку у лікувані маленької мешканки міста.



Допомогти Єві можна, переказавши кошти на картку тата Миколи Грибка. Картка АТ КБ «Приватбанк» 5168757384779411.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі в Горохові важкохворій дівчинці зібрали більше 20 тисяч гривень.Новонароджена Єва Грибок потребує трансплантації печінки, яку необхідно зробити до шести місяців. Допомогти погодилися лікарі однієї з італійських клінік. Ціна такої операції 115 тисяч євро, - пише газета Волинь-нова Під час проведення IX етнографічного фестивалю різдвяних мелодій «Колядуймо разом, Україно» учнями, вчителями, батьками, гостями загальноосвітньої школи I-III ст. №1 ім. Івана Франка м. Горохів зібрано 20750 гривень на підтримку у лікувані маленької мешканки міста.Допомогти Єві можна, переказавши кошти на картку тата Миколи Грибка. Картка АТ КБ «Приватбанк» 5168757384779411.

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