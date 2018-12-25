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На Волині в одній із шкіл збирали кошти на лікування дівчинці. ВІДЕО

На Волині в одній із шкіл збирали кошти на лікування дівчинці. ВІДЕО
На фестивалі в Горохові важкохворій дівчинці зібрали більше 20 тисяч гривень.

Новонароджена Єва Грибок потребує трансплантації печінки, яку необхідно зробити до шести місяців. Допомогти погодилися лікарі однієї з італійських клінік. Ціна такої операції 115 тисяч євро, - пише газета Волинь-нова.

Під час проведення IX етнографічного фестивалю різдвяних мелодій «Колядуймо разом, Україно» учнями, вчителями, батьками, гостями загальноосвітньої школи I-III ст. №1 ім. Івана Франка м. Горохів зібрано 20750 гривень на підтримку у лікувані маленької мешканки міста.

Допомогти Єві можна, переказавши кошти на картку тата Миколи Грибка. Картка АТ КБ «Приватбанк» 5168757384779411.


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Теги: допомога, кошти, концерт
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