У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри

У Луцьку патрульні в одній з автошкіл міста презентували унікальний засіб для профілактики керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння – спеціальні окуляри «Drunk Busters».Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.Зазначається, що ці окуляри імітують візуальне сприйняття світу очима нетверезого водія, вони спотворюють зір подібно до того, як це робить алкоголь, потрапляючи до організму людини. І, знявши окуляри, людина відразу може порівняти ці відчуття, відповідно, зрозуміти, що сідати нетверезим за кермо – злочин з жахливими наслідками.Нагадують, що з початку року волинські патрульні виявили 54 нетверезі особи за кермом.Відтепер до списку профілактичних заходів додається випробування за допомогою окулярів «Drunk Busters». Кожен учень автошколи зможе на власні очі переконатись, що нетверезий водій — це потенційний убивця.