вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри

У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
У Луцьку патрульні в одній з автошкіл міста презентували унікальний засіб для профілактики керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння – спеціальні окуляри «Drunk Busters».

Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що ці окуляри імітують візуальне сприйняття світу очима нетверезого водія, вони спотворюють зір подібно до того, як це робить алкоголь, потрапляючи до організму людини. І, знявши окуляри, людина відразу може порівняти ці відчуття, відповідно, зрозуміти, що сідати нетверезим за кермо – злочин з жахливими наслідками.

Нагадують, що з початку року волинські патрульні виявили 54 нетверезі особи за кермом.

Відтепер до списку профілактичних заходів додається випробування за допомогою окулярів «Drunk Busters». Кожен учень автошколи зможе на власні очі переконатись, що нетверезий водій — це потенційний убивця.
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: окуляри, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому варто переселятися за місто?*
Сьогодні, 10:49
На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю
Сьогодні, 10:49
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
Сьогодні, 10:28
На Волині в одній із шкіл збирали кошти на лікування дівчинці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:18
На трасі Львів-Луцьк зіткнулись два авто: четверо людей госпіталізували
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник» У Луцьку патрульні виявили «таксі-двійник»
09 січень, 10:34
Поліцейські розваги для дітей та «п’яні» окуляри для дорослих: у Луцьку – «Різдво з патрульними». ФОТО Поліцейські розваги для дітей та «п’яні» окуляри для дорослих: у Луцьку – «Різдво з патрульними». ФОТО
07 січень, 19:08
У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця У Луцьку відзначили поліцейських, які затримали небезпечного злочинця
03 січень, 13:13
Волинські патрульні змагалися за Кубок від Авакова Волинські патрульні змагалися за Кубок від Авакова
14 грудень, 2018, 05:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Била ногам по спині: у Запоріжжі матір познущалась над 6-річним сином. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
 0
Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:15
 0
Лучанин судиться з «Антитілами»: як минуло перше засідання
Сьогодні, 11:03
 0
П'яний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 10:56
 0
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8