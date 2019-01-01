Чому варто переселятися за місто?*

Кажуть, той, хто спробував жити у власному будинку, ніколи не захоче повернутись у квартиру. Серед переваг називають: відсутність шумних сусідів, більше простору, врешті – свіже повітря, адже таке житло зазвичай будують за містом.



Спільно з будівельною компанією «Інвестор» з’ясовуємо, чи справді у селі жити комфортніше.



Особисте життя залишиться особистим



Житло за містом зазвичай будують віддалено від автомагістралей та великих підприємств, які забруднюють повітря, а будинки - на комфортній відстані один від одного, – пише



Зокрема це за правило собі взяли у будівельній компанії «Інвестор», яка зводить у селі Струмівка Луцького району житловий комплекс



Котеджі – це окремі приватні будинки, де сусідів можна побачити, хіба через дорогу чи паркан. У випадку з таунхаусами сусіди у вас будуть, однак – лише збоку. Ні зверху, ні знизу ніхто шуміти не буде, та й затопити не зможе. До того ж у кожного таунхаусу – свій вхід. Ніяких спільних під’їздів тут немає.







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Попри масштабну забудову, у «Струмочку» житиме значно менше людей, ніж на аналогічному клаптику землі у місті. Так, середня щільність населення тут буде 133 людини на гектар, тоді як Державні будівельні норми дозволяють селити 450 людей на одному гектарі, у великих містах – ще більше.



«Мені найбільше подобаються комплексні забудови на межі з містом. Це ті, де на 10 гектарах, окрім житлових будинків є ще спортивні і дитячі майданчики, автостоянки. Це у сто разів краще, ніж коли будинок стоїть на 20 сотках землі, у ньому - 400 квартир, 10 паркомісць, а дитячий майданчик – тільки у телевізорі», - переконаний директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.







Чисте повітря допоможе довше залишатись здоровим

Чисте повітря – одна з основних причин, чому люди, особливо сім’ї з дітьми, переїжджають за місто. Поблизу «Струмочка» немає великих підприємств, які забруднюють повітря, а автомагістралі знаходяться на відстані 650 метрів (Об’їздна дорога) та 800 м (Рівненська дорога).



«Цієї відстані цілком достатньо, щоб повітря на території житлового комплексу не забруднювалось вихлопними газами. Тим більше, за нормами, за 200-300 метрів від автотрас вже можна навіть рослини збирати», - каже очільниця лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища обласного гідрометеоцентру Наталія Нікітіна.



За 1,5 кілометри від комплексу знаходиться ліс, який також захищатиме майбутніх мешканців від забрудненого міського повітря.



Попри це, з «Струмочка» легко дістатись до центру Луцька. На власному автомобілі це можна зробити за 15 хвилин.







Сквери на території житлового комплексу



На території «Струмочка» забудовник планує облаштувати два сквери. Один великий – з дитячим та спортивними майданчиками. Поруч буде громадська будівля з тренажерами та душовими, футбольні та баскетбольні поля з біговими доріжками. Цей сквер хочуть зробити зоною для відпочинку усіх мешканців житлового комплексу – і дорослих, і дітей.



Також для комфорту молодих батьків на території планують облаштувати ще один невеликий сквер з дитячим майданчиком.



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Життя за містом відрізняється від життя у міській квартирі. Так, до супермаркету чи нічного клубу пішки не дійдеш, але хіба можливість влаштувати пікнік на власному подвір’ї чи щодня бігати лісом, того не варті?



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



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м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житло за містом зазвичай будують віддалено від автомагістралей та великих підприємств, які забруднюють повітря, а будинки - на комфортній відстані один від одного, – пише Перший Зокрема це за правило собі взяли у будівельній компанії «Інвестор», яка зводить у селі Струмівка Луцького району житловий комплекс «Струмочок» . У ньому вже будують 9 котеджів та 24 таунхауси (помешкання, з’єднані бічними стінами; загалом у «Струмочку» їх буде 118). Також у планах – зведення трьох багатоквартирних будинків.Котеджі – це окремі приватні будинки, де сусідів можна побачити, хіба через дорогу чи паркан. У випадку з таунхаусами сусіди у вас будуть, однак – лише збоку. Ні зверху, ні знизу ніхто шуміти не буде, та й затопити не зможе. До того ж у кожного таунхаусу – свій вхід. Ніяких спільних під’їздів тут немає.ДИВИТИСЬ ТАКОЖ: Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ Попри масштабну забудову, у «Струмочку» житиме значно менше людей, ніж на аналогічному клаптику землі у місті. Так, середня щільність населення тут буде 133 людини на гектар, тоді як Державні будівельні норми дозволяють селити 450 людей на одному гектарі, у великих містах – ще більше.«Мені найбільше подобаються комплексні забудови на межі з містом. Це ті, де на 10 гектарах, окрім житлових будинків є ще спортивні і дитячі майданчики, автостоянки. Це у сто разів краще, ніж коли будинок стоїть на 20 сотках землі, у ньому - 400 квартир, 10 паркомісць, а дитячий майданчик – тільки у телевізорі», - переконаний директор компанії «Інвестор»Чисте повітря допоможе довше залишатись здоровимЧисте повітря – одна з основних причин, чому люди, особливо сім’ї з дітьми, переїжджають за місто. Поблизу «Струмочка» немає великих підприємств, які забруднюють повітря, а автомагістралі знаходяться на відстані 650 метрів (Об’їздна дорога) та 800 м (Рівненська дорога).«Цієї відстані цілком достатньо, щоб повітря на території житлового комплексу не забруднювалось вихлопними газами. Тим більше, за нормами, за 200-300 метрів від автотрас вже можна навіть рослини збирати», - каже очільниця лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища обласного гідрометеоцентруЗа 1,5 кілометри від комплексу знаходиться ліс, який також захищатиме майбутніх мешканців від забрудненого міського повітря.Попри це, з «Струмочка» легко дістатись до центру Луцька. На власному автомобілі це можна зробити за 15 хвилин.На території «Струмочка» забудовник планує облаштувати два сквери. Один великий – з дитячим та спортивними майданчиками. Поруч буде громадська будівля з тренажерами та душовими, футбольні та баскетбольні поля з біговими доріжками. Цей сквер хочуть зробити зоною для відпочинку усіх мешканців житлового комплексу – і дорослих, і дітей.Також для комфорту молодих батьків на території планують облаштувати ще один невеликий сквер з дитячим майданчиком.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Суттєва знижка і розтермінування виплат: нова ціна на таунхауси у «Струмочку» Життя за містом відрізняється від життя у міській квартирі. Так, до супермаркету чи нічного клубу пішки не дійдеш, але хіба можливість влаштувати пікнік на власному подвір’ї чи щодня бігати лісом, того не варті?: www.investor.lutsk.ua: facebook.com/investorlutsk/: bud.investor

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