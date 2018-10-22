На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю

На Волині 24 січня станом на 9:00 годину дорожнє покриття на автодорогах державного значення – сухе.Про це інформує Служба автомобільних робіт у Волинській області.Синоптики прогнозують, що з вже з ночі 25 січня потрохи почне сніжити, а вдень можливий сильний снігопад, місцями слабка хуртовина. Вітер східний, 5-10 м/с, мінусова температура вночі 5-10º, вдень 3-8º морозу.Та зважаючи на завтрашнє ускладнення погодних умов попереджають водіїв про ожеледицю та можливе ускладнення руху транспорту автошляхами області.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.