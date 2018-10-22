На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю
Сьогодні, 10:49
На Волині 24 січня станом на 9:00 годину дорожнє покриття на автодорогах державного значення – сухе.
Про це інформує Служба автомобільних робіт у Волинській області.
Синоптики прогнозують, що з вже з ночі 25 січня потрохи почне сніжити, а вдень можливий сильний снігопад, місцями слабка хуртовина. Вітер східний, 5-10 м/с, мінусова температура вночі 5-10º, вдень 3-8º морозу.
Та зважаючи на завтрашнє ускладнення погодних умов попереджають водіїв про ожеледицю та можливе ускладнення руху транспорту автошляхами області.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Служба автомобільних робіт у Волинській області.
Синоптики прогнозують, що з вже з ночі 25 січня потрохи почне сніжити, а вдень можливий сильний снігопад, місцями слабка хуртовина. Вітер східний, 5-10 м/с, мінусова температура вночі 5-10º, вдень 3-8º морозу.
Та зважаючи на завтрашнє ускладнення погодних умов попереджають водіїв про ожеледицю та можливе ускладнення руху транспорту автошляхами області.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
П'яний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 10:56
На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю
Сьогодні, 10:49
Чому варто переселятися за місто?*
Сьогодні, 10:49
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
Сьогодні, 10:28
Медіа