вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю

На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю
На Волині 24 січня станом на 9:00 годину дорожнє покриття на автодорогах державного значення – сухе.

Про це інформує Служба автомобільних робіт у Волинській області.

Синоптики прогнозують, що з вже з ночі 25 січня потрохи почне сніжити, а вдень можливий сильний снігопад, місцями слабка хуртовина. Вітер східний, 5-10 м/с, мінусова температура вночі 5-10º, вдень 3-8º морозу.

Та зважаючи на завтрашнє ускладнення погодних умов попереджають водіїв про ожеледицю та можливе ускладнення руху транспорту автошляхами області.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, попередження, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 10:56
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 10:53
На Волині завтра сніжитиме: водіїв попереджають про ожеледицю
Сьогодні, 10:49
Чому варто переселятися за місто?*
Сьогодні, 10:49
У Луцьку в автошколі патрульні презентували «п'яні» окуляри
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Волинян попереджають про сніг Волинян попереджають про сніг
22 жовтень, 2018, 14:34
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
25 грудень, 2018, 10:22
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
11 грудень, 2018, 17:06
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
13 грудень, 2015, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:15
 0
Лучанин судиться з «Антитілами»: як минуло перше засідання
Сьогодні, 11:03
 0
П'яний волинянин побив поліцейського
Сьогодні, 10:56
 0
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 10:53
 0
Чому варто переселятися за місто?*
Сьогодні, 10:49
 0
Медіа
відео
1/8