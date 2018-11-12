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Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО

Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
На пункті пропуску «Доманове» в авто волинянина виявили нелегальні цигарки.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

23 січня прикордонники спільно з митниками в автомобілі Mercedes української реєстрації виявили 300 пачок цигарок «Магнат».

Тютюнові вироби намагався завезти в Україну житель Турійського району Волинської області, приховавши їх під заднім сидінням своєї автівки.
Цигарки вилучили співробітники ДФС. Їх оцінили на суму більше 7 тисяч гривень.
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО
Волинянин намагався провезти в Україну контрабандні цигарки. ФОТО

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Теги: цигарки, Доманове, Волинь
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