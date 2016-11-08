П'яний волинянин побив поліцейського

У місті Камінь-Каширський 43-річний житель побив поліцейського.Інцидент трапився учора вночі, - інформує ГУНП у Волинській області.Попередньо з’ясовано, що під час патрулювання співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, водій котрого перебував у нетверезому стані.Поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пасажир автівки, 43-річний мешканець району, перебуваючи у нетверезому стані, поводився зухвало та умисно заподіяв поліцейському тілесних ушкоджень. Правоохоронець звернувся за допомогою до медиків.На правопорушника складено адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.Досудове слідство триває.