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Лучанин судиться з «Антитілами»: як минуло перше засідання

Лучанин судиться з «Антитілами»: як минуло перше засідання
Колектив відстоює свою честь у суді.

У середу, 23 січня, мало відбутися перше судове засідання у справі гурту "Антитіла", позов проти якого подав луцький підприємець Сергій Лапковський, - повідомляє ТСН.

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Однак, ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді не з'явилися. Стало відомо, що попередні адвокати відмовилися представляти інтереси Лапковського у суді.

"Сьогоднішнє судове засідання, на жаль, відкладено, у зв‘язку з тим, що пан Лапковський надіслав клопотання, про зміну своїх адвокатів, через що не має змоги брати участі у засіданнях. Чи збирається він з‘являтися особисто на наступні слухання – нам не відомо", - прокоментував представник "Антитіл" у суді, адвокат Ярослав Куц.

Наступне судове засідання перенесли на 11 лютого на 10:00 ранку.

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що на колектив "Антитіла" подали до суду за використання нот і тональності у піснях. Лучанин Сергій Лапковський висунув претензію гурту, що нібито вони під час створення своїх композицій використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції".

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Теги: Антитіла, скандал, суд
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