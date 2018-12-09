Лучанин судиться з «Антитілами»: як минуло перше засідання
Сьогодні, 11:03
Колектив відстоює свою честь у суді.
У середу, 23 січня, мало відбутися перше судове засідання у справі гурту "Антитіла", позов проти якого подав луцький підприємець Сергій Лапковський, - повідомляє ТСН.
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Однак, ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді не з'явилися. Стало відомо, що попередні адвокати відмовилися представляти інтереси Лапковського у суді.
"Сьогоднішнє судове засідання, на жаль, відкладено, у зв‘язку з тим, що пан Лапковський надіслав клопотання, про зміну своїх адвокатів, через що не має змоги брати участі у засіданнях. Чи збирається він з‘являтися особисто на наступні слухання – нам не відомо", - прокоментував представник "Антитіл" у суді, адвокат Ярослав Куц.
Наступне судове засідання перенесли на 11 лютого на 10:00 ранку.
Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що на колектив "Антитіла" подали до суду за використання нот і тональності у піснях. Лучанин Сергій Лапковський висунув претензію гурту, що нібито вони під час створення своїх композицій використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції".
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У середу, 23 січня, мало відбутися перше судове засідання у справі гурту "Антитіла", позов проти якого подав луцький підприємець Сергій Лапковський, - повідомляє ТСН.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанин пояснив, чому подав у суд на гурт «Антитіла»
Однак, ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді не з'явилися. Стало відомо, що попередні адвокати відмовилися представляти інтереси Лапковського у суді.
"Сьогоднішнє судове засідання, на жаль, відкладено, у зв‘язку з тим, що пан Лапковський надіслав клопотання, про зміну своїх адвокатів, через що не має змоги брати участі у засіданнях. Чи збирається він з‘являтися особисто на наступні слухання – нам не відомо", - прокоментував представник "Антитіл" у суді, адвокат Ярослав Куц.
Наступне судове засідання перенесли на 11 лютого на 10:00 ранку.
Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що на колектив "Антитіла" подали до суду за використання нот і тональності у піснях. Лучанин Сергій Лапковський висунув претензію гурту, що нібито вони під час створення своїх композицій використали його патент на корисну модель №74516 "Спосіб налаштування параметрів музичної композиції".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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