Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони





Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо, - повідомляє



Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.



Народні прикмети на 24 січня



– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.



– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".



– Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.



– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.



– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.



Що можна робити 24 січня



1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.



Що не можна робити 24 січня



1. Цього дня не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.



2. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 січня 2019 року відзначають Федосія-Весняка. Цього дня передбачали, якою буде осінь. Також 24 січня святкують "солодке" свято – Міжнародний день ескімо.Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо, - повідомляє 24 канал Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".– Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.1. Цього дня не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.2. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

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