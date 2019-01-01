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Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна приймати подарунки: прикмети і забобони
24 січня 2019 року відзначають Федосія-Весняка. Цього дня передбачали, якою буде осінь. Також 24 січня святкують "солодке" свято – Міжнародний день ескімо.

Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо, - повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

Народні прикмети на 24 січня

– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.

– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".

– Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.

– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.

– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.

Що можна робити 24 січня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 24 січня

1. Цього дня не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.

2. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

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Теги: свято, забобони
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