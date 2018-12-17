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Била ногам по спині: у Запоріжжі матір познущалась над 6-річним сином. ВІДЕО

Била ногам по спині: у Запоріжжі матір познущалась над 6-річним сином. ВІДЕО
У Запоріжжі мати побила 6-річного сина в ігровій кімнаті одного з торгових центрів міста.

Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження, - пишуть Факти.

Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині ногами. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.




Але навіть це насилу заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.

Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.



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Теги: побиття, дитина
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