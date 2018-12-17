Била ногам по спині: у Запоріжжі матір познущалась над 6-річним сином. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
У Запоріжжі мати побила 6-річного сина в ігровій кімнаті одного з торгових центрів міста.
Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження, - пишуть Факти.
Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині ногами. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.
Але навіть це насилу заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.
Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.
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Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження, - пишуть Факти.
Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині ногами. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.
Але навіть це насилу заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.
Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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