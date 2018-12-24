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В Україні заборонили етиловий спирт

В Україні заборонили етиловий спирт
В Україні тимчасово заборонили лікарський препарат "Спирт Етиловий".

Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"На підставі надходження інформації від Головного слідчого управління Національної поліції України...щодо виявлення в обігу зразків лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії SP 010117, виробництва/з маркуванням виробника ТОВ “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна, в кількості 87 802 флакони, що значно перевищують кількість, зазначену у сертифікаті якості виробника (30 373 флакони)...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії SP 010117, виробництва/з маркуванням виробника ТОВ “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність лікарського засобу "Спирт Етиловий" 96 %, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії SP 010117, виробництва/з маркуванням виробника ТОВ “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна.

При виявленні зразків цього лікарського засобу суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;

інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;

запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

"Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України", - підкреслено у документі.

Довідково:

При зовнішньому застосуванні "Спирт Етиловий" чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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