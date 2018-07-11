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Двоє волинянок стали матерями-героїнями

Двоє волинянок стали матерями-героїнями
Почесне звання України «Мати-героїня» вручили двом мешканкам Локачинського району.

Про це повідомляє Район.Локачі.

Державні нагороди та посвідчення «Мати-героїня» 22 січня урочисто вручили двом багатодітним матерям: жительці села Зубильне Ліні Тимофіюк – мамі п’яти дітей та Валентині Сахнюк із Шельвова – мамі семи дітей.

Голова райдержадміністрації Віктор Дудечко та голова районної ради Володимир Мазурок щиро привітали берегинь сімейного вогнища та побажали родинного тепла, довголіття, благополуччя, радості від дітей та онуків.

Двоє волинянок стали матерями-героїнями
Двоє волинянок стали матерями-героїнями
Двоє волинянок стали матерями-героїнями

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Теги: матір-героїня, звання
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