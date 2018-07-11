Двоє волинянок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 11:27
Почесне звання України «Мати-героїня» вручили двом мешканкам Локачинського району.
Про це повідомляє Район.Локачі.
Державні нагороди та посвідчення «Мати-героїня» 22 січня урочисто вручили двом багатодітним матерям: жительці села Зубильне Ліні Тимофіюк – мамі п’яти дітей та Валентині Сахнюк із Шельвова – мамі семи дітей.
Голова райдержадміністрації Віктор Дудечко та голова районної ради Володимир Мазурок щиро привітали берегинь сімейного вогнища та побажали родинного тепла, довголіття, благополуччя, радості від дітей та онуків.
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Про це повідомляє Район.Локачі.
Державні нагороди та посвідчення «Мати-героїня» 22 січня урочисто вручили двом багатодітним матерям: жительці села Зубильне Ліні Тимофіюк – мамі п’яти дітей та Валентині Сахнюк із Шельвова – мамі семи дітей.
Голова райдержадміністрації Віктор Дудечко та голова районної ради Володимир Мазурок щиро привітали берегинь сімейного вогнища та побажали родинного тепла, довголіття, благополуччя, радості від дітей та онуків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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