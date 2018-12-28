вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1

У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1
У Луцьку нарікають на маршрутку №1, якої неможливо дочекатися ввечері.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Василь Романюк.

"Я вже писав повідомлення (N35184) про погане відображення маршруток в системі МАК. Найбільше здивувала відповідь перевізника "Санрайз", який переконував, що у них всі маршрутки обладнані GPS-трекерами. Тому нове повідомлення сформулюю, спираючись на цю інформацію: Чому після 21 години на маршруті немає маршруток №1? Як мені доїхати на завод "Мотор" на третю зміну?" обурюється лучанин.

У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1
У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, скарга, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік обстріляв автобус: четверо людей – поранені
Сьогодні, 12:23
На кордоні з Польщею затримали українця з викраденою Tesla
Сьогодні, 11:56
У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1
Сьогодні, 11:46
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Двоє волинянок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
«Йдіть возити дрова»: водій луцької маршрутки проігнорував матір з дитиною «Йдіть возити дрова»: водій луцької маршрутки проігнорував матір з дитиною
28 грудень, 2018, 16:12
Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка Водій луцької маршрутки змусив дитину оплатити повну вартість квитка
29 жовтень, 2018, 18:18
У Луцьку скаржаться на маршрутку №10 У Луцьку скаржаться на маршрутку №10
10 жовтень, 2018, 11:25
«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1 «Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1
10 вересень, 2018, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11-річній лучанці збирають гроші на лікування
Сьогодні, 12:35
 0
Чоловік обстріляв автобус: четверо людей – поранені
Сьогодні, 12:23
 0
На кордоні з Польщею затримали українця з викраденою Tesla
Сьогодні, 11:56
 0
У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1
Сьогодні, 11:46
 0
Розшукують волинянина, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8