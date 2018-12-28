У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1
Сьогодні, 11:46
У Луцьку нарікають на маршрутку №1, якої неможливо дочекатися ввечері.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Василь Романюк.
"Я вже писав повідомлення (N35184) про погане відображення маршруток в системі МАК. Найбільше здивувала відповідь перевізника "Санрайз", який переконував, що у них всі маршрутки обладнані GPS-трекерами. Тому нове повідомлення сформулюю, спираючись на цю інформацію: Чому після 21 години на маршруті немає маршруток №1? Як мені доїхати на завод "Мотор" на третю зміну?" обурюється лучанин.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Василь Романюк.
"Я вже писав повідомлення (N35184) про погане відображення маршруток в системі МАК. Найбільше здивувала відповідь перевізника "Санрайз", який переконував, що у них всі маршрутки обладнані GPS-трекерами. Тому нове повідомлення сформулюю, спираючись на цю інформацію: Чому після 21 години на маршруті немає маршруток №1? Як мені доїхати на завод "Мотор" на третю зміну?" обурюється лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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