У Луцьку обурені курсуванням маршрутки №1

У Луцьку нарікають на маршрутку №1, якої неможливо дочекатися ввечері.Про це на платформі "Відкрите місто" написав"Я вже писав повідомлення (N35184) про погане відображення маршруток в системі МАК. Найбільше здивувала відповідь перевізника "Санрайз", який переконував, що у них всі маршрутки обладнані GPS-трекерами. Тому нове повідомлення сформулюю, спираючись на цю інформацію: Чому після 21 години на маршруті немає маршруток №1? Як мені доїхати на завод "Мотор" на третю зміну?" обурюється лучанин.