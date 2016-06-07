Чоловік обстріляв автобус: четверо людей – поранені





Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає



Поліцейські затримали на місці 56-річного правопорушника. За попередніми даними, між ним та 63-річним водієм автобусу стався конфлікт з приводу блокування останнім його автомобіля Toyota на паркувальному майданчику біля крамниці. Під час з’ясування стосунків правопорушник почав стріляти з пістолету в бік автобуса, в результаті чого розбилося скло. Також він поранив перехожого. Після цього між потерпілими та правопорушником виникла бійка.



В результаті події до лікарні потрапили 64-річний водій автобусу із забоєм обличчя, 41-річний пасажир автобусу із забоєм голови, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 39-річний випадковий перехожий, який отримав закриту черепно-мозкову травму, забій та опік черевної стінки.



Після огляду лікарями трьох чоловіків відпустили додому. 56-річний правопорушник госпіталізований до хірургічного відділення медичного закладу із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями.



Поліцейські вилучили з місця події травматичний пістолет, набої та гільзи. Встановили, що чоловік мав дозвіл на зброю. За даним фактом слідчим відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Нова Водолага Харківської області чоловік розстріляв автобус з людьми.Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНІАН Поліцейські затримали на місці 56-річного правопорушника. За попередніми даними, між ним та 63-річним водієм автобусу стався конфлікт з приводу блокування останнім його автомобіля Toyota на паркувальному майданчику біля крамниці. Під час з’ясування стосунків правопорушник почав стріляти з пістолету в бік автобуса, в результаті чого розбилося скло. Також він поранив перехожого. Після цього між потерпілими та правопорушником виникла бійка.В результаті події до лікарні потрапили 64-річний водій автобусу із забоєм обличчя, 41-річний пасажир автобусу із забоєм голови, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та 39-річний випадковий перехожий, який отримав закриту черепно-мозкову травму, забій та опік черевної стінки.Після огляду лікарями трьох чоловіків відпустили додому. 56-річний правопорушник госпіталізований до хірургічного відділення медичного закладу із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями.Поліцейські вилучили з місця події травматичний пістолет, набої та гільзи. Встановили, що чоловік мав дозвіл на зброю. За даним фактом слідчим відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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