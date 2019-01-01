Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:30 - 17:00

Агротехнічний коледж, ПТ «Лаверна, ломбард, Залуський і К», магазин ФОП Чайковська, магазин ТзОВ «Волинянка» - будматеріали, інформаційне відділення ТМО м. Вол.-Вол. вул.: Кунцевича, 27,29, Ковельська, 56-52, Шухевича, 18-72, 17-65



Горохівський район



1. с.Мерва

09:00-14:00 ПО АФ Колос Автогараж

ТзОВ "АСТЕЛІТ" Базова станція мобільного зв'язку

ПО АФ Колос Автогараж

ФОП Петрик Ю.П. Закусочна "Край-рай"



Іваничівський район



1. 9:30-16:00

смт Іваничі вул.Миру, вул.Польова, вул.Б.Хмельницького, вул.Першотравнева, вул.Сагайдачного, вул.І.Франка





Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 10кВ Л 58-08 9:00-17:00

Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини, ФОП Власюк Микола Андрійович, Філія "Любомльський автодор, Куснищанська сільська рада, ПАТ"Укртелеком", Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА",ФОП Романюк Любов Іванівна, Церква с.Куснище, Сільськогосподарське приватне підпр." Куснище", ПП "Цегельний завод Полапівський",Молитовний будинок с.Полапи, Сільська рада с. Полапи,ФОП Чепілова Галина Степанівна,ФОП Самолюк Галина Олексіївна, СГВК "Полапівський", Школа с.Полапи, Клуб с. Полапи, Церква с.Полапи, ФОП Дубій С.Ф., Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. Підприємство. Школа с.Куснище Любомль СТО сКуснище Полапи. Частково Любомль Провул Бреський Грушевського



2 ПЛ 04кВ КТП-22 9:00-17:00

Фермерське господарство"Козацький двір"ФОП Богуш О.І.(лазня)

сСкиби



місто Нововолинськ



1. 09:00-16:00

м.Нововолинськ

вул.Некрасова, 20-24, вул.Рябченюка, 12,вул.Хасевича, 16а, 3-11, 2-16

вул.Гоголя, вул.Наливайка

вул.Сагайдачного, вул.Заводська, 1, 5,4

2 ПЛ-6 кВ ТП-46/КТП-101 09:00-12:00 Товариство садоводів «Мічуринець» м.Нововолинськ

вул.Нестерова, 20/26.





Рожищенський район



1 Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю)

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Ниці









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 25 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:30 - 17:00Агротехнічний коледж, ПТ «Лаверна, ломбард, Залуський і К», магазин ФОП Чайковська, магазин ТзОВ «Волинянка» - будматеріали, інформаційне відділення ТМО м. Вол.-Вол. вул.: Кунцевича, 27,29, Ковельська, 56-52, Шухевича, 18-72, 17-651. с.Мерва09:00-14:00 ПО АФ Колос АвтогаражТзОВ "АСТЕЛІТ" Базова станція мобільного зв'язкуПО АФ Колос АвтогаражФОП Петрик Ю.П. Закусочна "Край-рай"1. 9:30-16:00смт Іваничі вул.Миру, вул.Польова, вул.Б.Хмельницького, вул.Першотравнева, вул.Сагайдачного, вул.І.Франка1 ПЛ 10кВ Л 58-08 9:00-17:00Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини, ФОП Власюк Микола Андрійович, Філія "Любомльський автодор, Куснищанська сільська рада, ПАТ"Укртелеком", Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА",ФОП Романюк Любов Іванівна, Церква с.Куснище, Сільськогосподарське приватне підпр." Куснище", ПП "Цегельний завод Полапівський",Молитовний будинок с.Полапи, Сільська рада с. Полапи,ФОП Чепілова Галина Степанівна,ФОП Самолюк Галина Олексіївна, СГВК "Полапівський", Школа с.Полапи, Клуб с. Полапи, Церква с.Полапи, ФОП Дубій С.Ф., Любомльське міжгосп. спеціаліз. лісогоспод. Підприємство. Школа с.Куснище Любомль СТО сКуснище Полапи. Частково Любомль Провул Бреський Грушевського2 ПЛ 04кВ КТП-22 9:00-17:00Фермерське господарство"Козацький двір"ФОП Богуш О.І.(лазня)сСкиби1. 09:00-16:00м.Нововолинськвул.Некрасова, 20-24, вул.Рябченюка, 12,вул.Хасевича, 16а, 3-11, 2-16вул.Гоголя, вул.Наливайкавул.Сагайдачного, вул.Заводська, 1, 5,42 ПЛ-6 кВ ТП-46/КТП-101 09:00-12:00 Товариство садоводів «Мічуринець» м.Нововолинськвул.Нестерова, 20/26.1 Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня1. 10:00-17:00с.Ниці

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