Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями





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«Субсидія у результаті всіх цих змін (монетизації субсидій — ред.) стає соціальною виплатою. Вона сплачується місяць в місяць, день в день. Таким чином, з 1 березня період виплати синхронізується з періодом виплати пенсій і, відповідно, люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією», — повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з українських телеканалів.



Він зазначив, що наразі 75% всіх отримувачів субсидії — це пенсіонери, тому для їхньої зручності виплату і пенсій, і субсидій вирішили синхронізувати.



Нагадаємо, що 17 січня стало відомо, що в уряді готуються до запровадження ще одного способу виплати субсидій, який діятиме паралельно з анонсованою раніше монетизацією. Так, там пропонують виплачувати субсидії готівкою.



Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам.



Раніше чинну модель монетизації субсидій розкритикували у Нафтогазі.



27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.



Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.



Раніше в уряді повідомляли, що планують завершити процес монетизації субсидій до жовтня 2019 року.



Зокрема, перехід на монетизацію субсидій відбудеться у 3 етапи. Першим етапом передбачається, що з 1 січня 2019 року монетизується субсидія для 100-150 тисяч сімей, які звернулись за субсидіями з новим пакетом документів.



Починаючи з травня відбудеться монетизація субсидій для тих домогосподарств, яким призначили субсидію на неопалювальний сезон, а з 1 жовтня відбудеться повний перехід на монетизацію субсидій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що з 1 березня, коли розпочнеться виплата субсидій у грошовій формі, пенсіонери отримуватимуть таку державну допомогу одночасно з пенсією.Про це пише Громадське «Субсидія у результаті всіх цих змін (монетизації субсидій — ред.) стає соціальною виплатою. Вона сплачується місяць в місяць, день в день. Таким чином, з 1 березня період виплати синхронізується з періодом виплати пенсій і, відповідно, люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією», — повідомив міністр соціальної політикив ефірі одного з українських телеканалів.Він зазначив, що наразі 75% всіх отримувачів субсидії — це пенсіонери, тому для їхньої зручності виплату і пенсій, і субсидій вирішили синхронізувати.Нагадаємо, що 17 січня стало відомо, що в уряді готуються до запровадження ще одного способу виплати субсидій, який діятиме паралельно з анонсованою раніше монетизацією. Так, там пропонують виплачувати субсидії готівкою.Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам.Раніше чинну модель монетизації субсидій розкритикували у Нафтогазі.27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.Раніше в уряді повідомляли, що планують завершити процес монетизації субсидій до жовтня 2019 року.Зокрема, перехід на монетизацію субсидій відбудеться у 3 етапи. Першим етапом передбачається, що з 1 січня 2019 року монетизується субсидія для 100-150 тисяч сімей, які звернулись за субсидіями з новим пакетом документів.Починаючи з травня відбудеться монетизація субсидій для тих домогосподарств, яким призначили субсидію на неопалювальний сезон, а з 1 жовтня відбудеться повний перехід на монетизацію субсидій.

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