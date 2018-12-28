Куди піти на вихідні у Луцьку: 25-27 січня

Зимові свята завершуються, тож слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи :) Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику.Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Аншлаг любові - сумна комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник – Дмитро Мельничук, художник-постановник - заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький, музичне оформлення – Дмитро Мельничук, асистент режисера – Ольга Шульга.Подія:Тип заходу: нічний кінопоказМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 19:00Що обіцяють: У Луцьку покажуть фільм про Землю від ВВС. У п'ятницю, 25 січня, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде перший вечірній кінопоказ року від проекту «Lutsk night cinema». Усіх кіногурманів запрошують на документальний британський фільм від всесвітньо відомої компанії ВВС «Земля: Один вражаючий день». Старт показу о 19:00.Стрічка «Земля» – це дивовижна подорож, яка розкриває силу природи. Протягом одного дня глядачі йтимуть разом із сонцем – від найвищих гір, через віддалені острови до екзотичних джунглів. За допомогою новітніх технологій фільм знайомить глядачів з колоритними тваринами і нагадує: щодня у світі відбувається більше чудес, ніж можна собі уявити.Проект «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя. Це означає, що забороняється приносити на захід алкоголь чи приходити напідпитку. Глядачів очікують чай, кава та печиво, але також дозволяється брати усе необхідне для комфортного кіноперегляду. Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове британське кіно» спільно з компанією «Arthouse Traffic» та за підтримки Британської Ради в Україні. У рамках даного фестивалю відбудеться ще 2 кінопокази у лютому.Захід безкоштовний, вікових обмежень немає.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Женя і Катя - гурт з Вінниці, що виконуює авторські україно- та англомовні пісні. Свій стиль визначають, як "романтичне інді/смарт поп". Надзвичайно солодкі, теплі та мелодійні - здається, якраз саме те, що потрібно під кружечку гарячого глінтвейну взимку ;)Кораблик вже давно мріяв запросити цих чудових музикантів до себе. А мрії, як відомо, мають здатність збуватись :)Трішки про досягнення.В травні 2016 року випустили дебютний міні-альбом під назвою "Втомлене місто". Надалі були релізи: кліп на пісню "Втомлене місто", сингли "Літаки" та "Не вистачає", кліп на пісню "Літаки". Весною 2018 побачив світ перший повноформатний альбом "Літаки". Наступною піснею, на яку відзняли кліп стала "Цілий світ".Брали участь в телепроекті "Українська пісня" та стали фіналістами конкурсу "Хіт-конвеєр" від телеканалу "М2", а також «Женя і Катя» стали переможцями 6го сезону рубрики "Утренняя порка" від радіо "Аристократи". В 2018 році стали учасниками шоу "Ікс-фактор 9".Наразі кліпи "Втомлене місто", "Літаки" та "Цілий світ" транслюються на українських музичних телеканалах, а пісні звучать в ротації багатьох радіостанцій.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Луцький районний будинок культуриПочаток: 26-27 сiчня, 18.00 - 19.30Що обіцяють: 26 і 27 січня у «ГаРмИдЕрі» — відверта вистава лише для дорослих.Цю документальну виставу-дослідження театр створив за підтримки Генерального Консульства Республіки Польщі в Луцьку. Вона базується на багатьох реальних розмовах учасників проекту із людьми по обидва боки україно-польського кордону: про кордон між країнами, про кордони між нами, про кордони всередині нас.Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні. Сюжет є художнім тлом для розгортання розмови — рефлексії над станом суспільної свідомості та подолання бар’єрів, спровокованих ситуацією у суспільстві та ментальними особливостями українців і поляків. 5 таких різних жінок, потрапивши в екзистенційну ситуацію очікування, відкривають своє найпотаємніше та найболючіше, те що викликає то сміх, то сором, то сльози . Якщо ви готові це сприйняти, приходьте на прем’єрні покази 26 і 27 січня о 18:00. Вхід – 30 грн. Придбати квиток можна при вході перед початком вистави з 17:00. Можливе бронювання місць за номером 099 740 02 76.Подія:Тип заходу: зустрічМісце: кав’ярня «Старе місто»Початок: 16:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться творча зустріч з атовцем, поетом і бардом Юрієм Щербиком. 27 січня о 16.00 у кафе "Старе місто" можна буде поспілкуватися з Юрієм Щербиком. "Автор книг та виконавець своїх пісень запрошує до діалогу про життя та війну... У всіх присутніх буде можливість придбати книгу «Рано жити майбутнім». Відкрито реєстрацію. Кількість місць обмежена", - йдеться у повідомленні.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами :)Вхід вільний.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Віршована п’єса за мотивами української народної казки про хитру лисичку та вовка-недотепу. Непрохані лісові «гості» частенько навідуються до Діда Чумака та Баби Чумачихи, аби поживитися чимось смачненьким. Та щастя таке трапляється не часто, скоріше навпаки – потрапляють наші герої в халепу… Вистава для діток з 3-ох років, тривалість 60 хв., з антрактом).Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.Фільм:Жанр: драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:50, 17:00, 19:05, 21:25Про що фільм?Усиновляючи трьох дітей, бездітна подружня пара не уявляла, з якою кількістю проблем їм доведеться зіткнутися.Фільм:Жанр: драма, спортМісце: «Premier City»Початок: 10:20, 21:50Про що фільм?Повернення на ринг потомственого боксера Адоніса Крида, якого тренує старий друг його батька і легендарний чемпіон Роккі. Два покоління бійців знову розбираються в своїх життєвих драмах за допомогою боксу.Фільм: Почни спочаткуЖанр: мелодрама, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 15:00, 19:35, 22:10Про що фільм?Коли Майя вже перестала сподіватися, що її мрії здійсняться, вона випадково отримує роботу у великій корпорації. Тепер у неї є шанс довести снобам з Медісон Авеню, що вроджений талант і блискучий креатив так само важливі, як і диплом престижного університету. І не має значення, що у тебе за спиною, - адже ніколи не пізно почати все спочатку!Фільм:Жанр: драма, комедія, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 17:10Про що фільм?Витончений світський лев, багатий і талановитий музикант наймає в якості водія і охоронця людини, яка найменше підходить для цієї роботи. Тоні «Базіка» - вибивала, який не вміє тримати язика за зубами і користуватися столовими приборами, зате він добре працює кулаками. Це турне назавжди змінить життя обох.