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Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки

Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
У середу, 23 січня, перестало битись серце видатного ученого та професора Анатолія Свідзинського.

24 січня о 17.00 у Будинку панахиди розпочнеться прощання з Анатолієм Вадимовичем Свідзинським – професором, доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри теоретичної та математичної фізики СНУ імені Лесі Українки, яке триватиме до 25 січня 11.00 год.

Про це повідомили на офіційній сторінці СНУ ім. Лесі Українки у Facebook.

Парастас (велика панахида) відбудеться 24 січня у Будинку панахиди о 19.00.

Анатолія Вадимовича поховають на Сихівському кладовищі у Львові.

Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки

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Теги: Анатолій Свідзинський, СНУ, ВДУ, смерть
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