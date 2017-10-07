Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки

Анатолія Свідзинського.



24 січня о 17.00 у Будинку панахиди розпочнеться прощання з Анатолієм Вадимовичем Свідзинським – професором, доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри теоретичної та математичної фізики СНУ імені Лесі Українки, яке триватиме до 25 січня 11.00 год.



Про це повідомили на офіційній сторінці СНУ ім. Лесі Українки у Facebook.



Парастас (велика панахида) відбудеться 24 січня у Будинку панахиди о 19.00.



Анатолія Вадимовича поховають на Сихівському кладовищі у Львові.





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