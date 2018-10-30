У Володимирі підняли тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 20:32
У Володимирі-Волинському підняли тарифи на послуги із захоронення побутових відходів, які надають КП «Полігон».
Про це йшлося на засіданні виконкому міської ради, - пише Володимир медіа.
З 1 січня тарифи будуть такими: для населення – 9,4979 грн./м3, для бюджетних установ – 9,9296 грн./м3; для інших споживачів – 10,3613 грн./м3 . Тариф, якщо вірити рішенню, діятиме до 2024 року.
Крім того, внесено зміни до рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 16.08.2018 № 236 щодо зміни тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Для населення він становитиме 64,6209 грн./м3; для бюджетних установ – 67,0488 грн./м3 та для інших споживачів – 69,4766 грн./м3.
Підняття тарифів зумовлене підняттям цін на паливо та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
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Про це йшлося на засіданні виконкому міської ради, - пише Володимир медіа.
З 1 січня тарифи будуть такими: для населення – 9,4979 грн./м3, для бюджетних установ – 9,9296 грн./м3; для інших споживачів – 10,3613 грн./м3 . Тариф, якщо вірити рішенню, діятиме до 2024 року.
Крім того, внесено зміни до рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 16.08.2018 № 236 щодо зміни тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Для населення він становитиме 64,6209 грн./м3; для бюджетних установ – 67,0488 грн./м3 та для інших споживачів – 69,4766 грн./м3.
Підняття тарифів зумовлене підняттям цін на паливо та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
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