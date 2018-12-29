На Волині магазинний злодюга може загриміти до тюрми на сім років

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Правоохоронці викрили 32-річного жителя Турійського району в крадіжці із магазину.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - інформує прес-служба волинської поліції.
У грудні минулого року в одному із сіл району зловмисник через заґратоване вікно проник до приміщення магазину та викрав взуття, цигарки та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 3 тис. грн. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.
У результаті проведених оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 32-річний житель Турійського району.
Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування.
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Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - інформує прес-служба волинської поліції.
У грудні минулого року в одному із сіл району зловмисник через заґратоване вікно проник до приміщення магазину та викрав взуття, цигарки та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 3 тис. грн. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження.
У результаті проведених оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 32-річний житель Турійського району.
Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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