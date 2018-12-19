Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку, присвячену історії Державного герба України».Презентація виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» відбулася 24 січня у фойє Волинської обласної ради.Виставку підготував Український інститут національної пам’яті спільно з видавництвом «Родовід». Вперше її представили у Києві 23 серпня 2018 року в рамках відзначення 27-ї річниці Незалежності України. До 100-річчя проголошення Акту Злуки та Дня Соборності Український інститут національної пам’яті ініціював її відкриття в усіх обласних центрах України."Ця виставка пересувна, вона складається з 21 інформаційного банера, і буде поширюватися по області для того, щоб якомога більше людей змогли ознайомитися з нею", - розповіла регіональний представник Українського інституту національної пам'яті"У цю виставку ввійшло дуже багато невідомого досі ілюстративного матеріалу. Зокрема, щодо того, як бачили і малювали наш герб митці різних періодів історії України", - додала вона.21 інформаційно-просвітницький стенд дає можливість простежити еволюцію державного символу від часів Русі до сьогодення.Матеріали, представлені на виставці, знайомлять з зображенням Тризуба на монетах часів князя Володимира Великого, Гербі Української Народної Республіки, символіці Української Повстанської Армії. Тут можна побачити Тризуб в інтерпретаціїта інших.Презентацію виставки відвідав заступник голови Волинської ОДА. У своєму вступному слові посадовець наголосив, що нині надзвичайно важливо пам'ятати історію творення нашої держави та її символіки."У нас є сьогодні наш гімн, наш прапор. У нас є сьогодні наша країна, наша мова, наша історія і навіть наша церква. У нас є все, чого не було 100 років тому. Тож давайте не втратимо свій шанс відбутися, як нація", - наголосив Денис П'ятигорець.