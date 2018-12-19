Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО
Сьогодні, 01:43
У Луцьку відкрили виставку, присвячену історії Державного герба України».
Презентація виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» відбулася 24 січня у фойє Волинської обласної ради.
Виставку підготував Український інститут національної пам’яті спільно з видавництвом «Родовід». Вперше її представили у Києві 23 серпня 2018 року в рамках відзначення 27-ї річниці Незалежності України. До 100-річчя проголошення Акту Злуки та Дня Соборності Український інститут національної пам’яті ініціював її відкриття в усіх обласних центрах України.
"Ця виставка пересувна, вона складається з 21 інформаційного банера, і буде поширюватися по області для того, щоб якомога більше людей змогли ознайомитися з нею", - розповіла регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук.
"У цю виставку ввійшло дуже багато невідомого досі ілюстративного матеріалу. Зокрема, щодо того, як бачили і малювали наш герб митці різних періодів історії України", - додала вона.
21 інформаційно-просвітницький стенд дає можливість простежити еволюцію державного символу від часів Русі до сьогодення.
Матеріали, представлені на виставці, знайомлять з зображенням Тризуба на монетах часів князя Володимира Великого, Гербі Української Народної Республіки, символіці Української Повстанської Армії. Тут можна побачити Тризуб в інтерпретації Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших.
Презентацію виставки відвідав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець. У своєму вступному слові посадовець наголосив, що нині надзвичайно важливо пам'ятати історію творення нашої держави та її символіки.
"У нас є сьогодні наш гімн, наш прапор. У нас є сьогодні наша країна, наша мова, наша історія і навіть наша церква. У нас є все, чого не було 100 років тому. Тож давайте не втратимо свій шанс відбутися, як нація", - наголосив Денис П'ятигорець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Презентація виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» відбулася 24 січня у фойє Волинської обласної ради.
Виставку підготував Український інститут національної пам’яті спільно з видавництвом «Родовід». Вперше її представили у Києві 23 серпня 2018 року в рамках відзначення 27-ї річниці Незалежності України. До 100-річчя проголошення Акту Злуки та Дня Соборності Український інститут національної пам’яті ініціював її відкриття в усіх обласних центрах України.
"Ця виставка пересувна, вона складається з 21 інформаційного банера, і буде поширюватися по області для того, щоб якомога більше людей змогли ознайомитися з нею", - розповіла регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук.
"У цю виставку ввійшло дуже багато невідомого досі ілюстративного матеріалу. Зокрема, щодо того, як бачили і малювали наш герб митці різних періодів історії України", - додала вона.
21 інформаційно-просвітницький стенд дає можливість простежити еволюцію державного символу від часів Русі до сьогодення.
Матеріали, представлені на виставці, знайомлять з зображенням Тризуба на монетах часів князя Володимира Великого, Гербі Української Народної Республіки, символіці Української Повстанської Армії. Тут можна побачити Тризуб в інтерпретації Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших.
Презентацію виставки відвідав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець. У своєму вступному слові посадовець наголосив, що нині надзвичайно важливо пам'ятати історію творення нашої держави та її символіки.
"У нас є сьогодні наш гімн, наш прапор. У нас є сьогодні наша країна, наша мова, наша історія і навіть наша церква. У нас є все, чого не було 100 років тому. Тож давайте не втратимо свій шанс відбутися, як нація", - наголосив Денис П'ятигорець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО
Сьогодні, 01:43
В мережі показали жахливі умови потяга «Ковель-Заболоття». ФОТО
Сьогодні, 00:02
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Діти з Луцька їздили на різдвяне таборування на Гуцульщину. ФОТО
24 січень, 22:54
Медіа