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Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку, присвячену історії Державного герба України».

Презентація виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України» відбулася 24 січня у фойє Волинської обласної ради.

Виставку підготував Український інститут національної пам’яті спільно з видавництвом «Родовід». Вперше її представили у Києві 23 серпня 2018 року в рамках відзначення 27-ї річниці Незалежності України. До 100-річчя проголошення Акту Злуки та Дня Соборності Український інститут національної пам’яті ініціював її відкриття в усіх обласних центрах України.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

"Ця виставка пересувна, вона складається з 21 інформаційного банера, і буде поширюватися по області для того, щоб якомога більше людей змогли ознайомитися з нею", - розповіла регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

"У цю виставку ввійшло дуже багато невідомого досі ілюстративного матеріалу. Зокрема, щодо того, як бачили і малювали наш герб митці різних періодів історії України", - додала вона.

21 інформаційно-просвітницький стенд дає можливість простежити еволюцію державного символу від часів Русі до сьогодення.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Матеріали, представлені на виставці, знайомлять з зображенням Тризуба на монетах часів князя Володимира Великого, Гербі Української Народної Республіки, символіці Української Повстанської Армії. Тут можна побачити Тризуб в інтерпретації Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжуна, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Презентацію виставки відвідав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець. У своєму вступному слові посадовець наголосив, що нині надзвичайно важливо пам'ятати історію творення нашої держави та її символіки.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

"У нас є сьогодні наш гімн, наш прапор. У нас є сьогодні наша країна, наша мова, наша історія і навіть наша церква. У нас є все, чого не було 100 років тому. Тож давайте не втратимо свій шанс відбутися, як нація", - наголосив Денис П'ятигорець.
Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

Символ свободи: у Луцьку – виставка, присвячена Державному гербу України. ФОТО

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Теги: виставка, герб, Луцьк
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