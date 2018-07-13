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У Львові через отруєнням чадним газом загинуло двоє людей

У Львові через отруєнням чадним газом загинуло двоє людей
У будинку на Залізничному районі Львову внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНІАН.

Зазначають, що вони померли до приїзду швидкої медичної допомоги.

Зокрема, загинули чоловік, 1982 року народження (власник будинку), та його цивільна дружина, 1980 року народження, мешканка м. Львова.

Будинок обладнаний газовою плитою, газовою колонкою та газовим котлом. Працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюють.

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Теги: отруєння, Львів
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Коментарі 1
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Вже є львівська сотня? Чи їх ніхто не рахує?
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