У Львові через отруєнням чадним газом загинуло двоє людей





Про це повідомляє Львівська міська рада, передає



Зазначають, що вони померли до приїзду швидкої медичної допомоги.



Зокрема, загинули чоловік, 1982 року народження (власник будинку), та його цивільна дружина, 1980 року народження, мешканка м. Львова.



Будинок обладнаний газовою плитою, газовою колонкою та газовим котлом. Працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до будинку.



Обставини події встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку на Залізничному районі Львову внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей.Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНІАН Зазначають, що вони померли до приїзду швидкої медичної допомоги.Зокрема, загинули чоловік, 1982 року народження (власник будинку), та його цивільна дружина, 1980 року народження, мешканка м. Львова.Будинок обладнаний газовою плитою, газовою колонкою та газовим котлом. Працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до будинку.Обставини події встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію