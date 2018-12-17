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Багатодітна волинянка, якій потрібна операція на серці, просить врятувати їй життя

Багатодітна волинянка, якій потрібна операція на серці, просить врятувати їй життя
Жителька Володимира-Волинського Марина Озерова потребує коштів на лікування. Їй необхідно 100 тисяч гривень на заміну мітрального клапана.

Нагадаємо, жінка з дитинства хворіє на ревматизм. Минулого року у неї виявили захворювання серця й поставили діагноз – «комбінована мітральна вада ІІІ ступеня». Діагноз підтвердили в інституті серця Міністерства охорони здоров’я України. Лікар повідомив, що для того аби зберегти життя, потрібне оперативне втручання. І чим швидше, тим ліпше. Інакше Марині залишився рік – максимум два. Вартість операції – 100 тисяч гривень.

Наразі жінка проходить курс підтримуючої терапії і чекає дива. А диво для неї – це можливість зробити операцію й далі жити повним життям, адже виховує чотирьох діток, а в родині працює один батько.

На сьогодні благодійниками зібрано 57 тисяч 184 гривні. Як вдалося дізнатися, учора (23 січня, - ред) Марина була у Луцьку на повторному обстеженні. Лікарі заспокоїли жінку, повідомивши, що стан залишається стабільним і ще є час. Головне, кажуть вони, не прогавити момент коли закриється клапан, розміри якого на даний час – 2,3 мм.

Марина Озерова щиро дякує усім, хто відгукнувся і ще раз звертається до людей з проханням допомогти зі збором коштів, оскільки від благодійних фондів, до яких зверталася, отримала відмовили з різних причин.

Реквізити для допомоги: АТ «Ощадбанк». Код банку: 303398. Код ЄДРПОУ: 09303328. Номер рахунку: 26200000000385. Номер картки: 5167802008710185 – Озерова Марина Вікторівна.


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Теги: допомога, кошти, Марина Озерова
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