У Луцьку відбудеться чемпіонат області з ММА

У Луцьку відбудеться чемпіонат Волинської області зі змішаних єдиноборств ММА.26 січня у Луцьку на базі спортивного залу ФСТ «Динамо» (вул. Данила Галицького, 33) відбудеться чемпіонат Волинської області зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих, - повідомив спеціаліст відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністраціїПочаток змагань о 10.00 год., нагородження переможців змагань – 19.00-19.30 год.Захід проходить за підтримки Волинської обласної державної адміністрації.В урочистому відкритті змагань візьме участь заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось.Найвищі досягнення спортивного клубу змішаних єдиноборств «Воїн» у 2018 році:- чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА (жовтень 2018 р., м. Мадрид, Іспанія) Олексій Бондаренко у складі збірної команди України став бронзовим призером чемпіонату Європи, а збірна України посіла друге місце в командному заліку;- чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей та юніорів (30 березня-01 квітня 2018 р., м. Луцьк) спортсмени клубу завоювали 1 – золоту, 5 – срібних та 1 бронзову медалі;- чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед чоловіків (21 квітня 2018 р., м. Дніпро) Бондаренко Олексій завоював золоту нагороду та Здун Віктор здобув бронзову медаль;- чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед юніорів та молоді (25-27 травня 2018 р., м. Житомир) Велієв Солтан та Шелофаст Данеїл завоювали срібні медалі.