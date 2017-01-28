На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом





Вони їхали в школу, яка розташована у селі Морозівка Баришівського району, - пише



"Дорогою діти почули запах паленої пластмаси, а після цього їх госпіталізували із симптомами отруєння у районну лікарню Баришівки", – уточнили правоохоронці.



Поліція встановлює місцеперебування шкільного автобуса і перевізника, який несе за нього відповідальність.



У Департаменті охорони здоров'я КМДА уточнили, що в салоні транспорту перебували 16 дітей віком від 10 до 17 років. Погіршення самопочуття учні відчули вже на першому уроці, попередньої діагноз – інгаляційне отруєння невідомого походження.



"У лікарні перебувають дев'ятеро діток, чекаємо ще двох. Шестеро лежать у дитячому відділенні, троє – у реанімації. У всіх дітей стан стабільний, середньої тяжкості", – уточнили в Баришівській лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися восьмеро дітей. Троє із них перебувають у реанімації.Вони їхали в школу, яка розташована у селі Морозівка Баришівського району, - пише Обозреватель "Дорогою діти почули запах паленої пластмаси, а після цього їх госпіталізували із симптомами отруєння у районну лікарню Баришівки", – уточнили правоохоронці.Поліція встановлює місцеперебування шкільного автобуса і перевізника, який несе за нього відповідальність.У Департаменті охорони здоров'я КМДА уточнили, що в салоні транспорту перебували 16 дітей віком від 10 до 17 років. Погіршення самопочуття учні відчули вже на першому уроці, попередньої діагноз – інгаляційне отруєння невідомого походження."У лікарні перебувають дев'ятеро діток, чекаємо ще двох. Шестеро лежать у дитячому відділенні, троє – у реанімації. У всіх дітей стан стабільний, середньої тяжкості", – уточнили в Баришівській лікарні.

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