На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом
Сьогодні, 14:15
Під Києвом під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися восьмеро дітей. Троє із них перебувають у реанімації.
Вони їхали в школу, яка розташована у селі Морозівка Баришівського району, - пише Обозреватель.
"Дорогою діти почули запах паленої пластмаси, а після цього їх госпіталізували із симптомами отруєння у районну лікарню Баришівки", – уточнили правоохоронці.
Поліція встановлює місцеперебування шкільного автобуса і перевізника, який несе за нього відповідальність.
У Департаменті охорони здоров'я КМДА уточнили, що в салоні транспорту перебували 16 дітей віком від 10 до 17 років. Погіршення самопочуття учні відчули вже на першому уроці, попередньої діагноз – інгаляційне отруєння невідомого походження.
"У лікарні перебувають дев'ятеро діток, чекаємо ще двох. Шестеро лежать у дитячому відділенні, троє – у реанімації. У всіх дітей стан стабільний, середньої тяжкості", – уточнили в Баришівській лікарні.
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Вони їхали в школу, яка розташована у селі Морозівка Баришівського району, - пише Обозреватель.
"Дорогою діти почули запах паленої пластмаси, а після цього їх госпіталізували із симптомами отруєння у районну лікарню Баришівки", – уточнили правоохоронці.
Поліція встановлює місцеперебування шкільного автобуса і перевізника, який несе за нього відповідальність.
У Департаменті охорони здоров'я КМДА уточнили, що в салоні транспорту перебували 16 дітей віком від 10 до 17 років. Погіршення самопочуття учні відчули вже на першому уроці, попередньої діагноз – інгаляційне отруєння невідомого походження.
"У лікарні перебувають дев'ятеро діток, чекаємо ще двох. Шестеро лежать у дитячому відділенні, троє – у реанімації. У всіх дітей стан стабільний, середньої тяжкості", – уточнили в Баришівській лікарні.
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