У селах на Волині покарали батьків за неналежне виховання дітей

У Рожищенському районі систематично провели рейди з метою виявлення дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, неповнолітніх, схильних до бродяжництва, жебракування, які часто пропускають заняття в школі.23 січня служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з інспектором Рожищенського відділення Ківерцівського відділу головного управління національної поліції у Волинській області Андрієм Торожнюком провела рейд на території сіл Переспа, Малинівка, Тихотин, - розповіли у Рожищенській РДА.Під час рейду обстежили умови проживання у 5 сім’ях, де виховується 12 дітей. З батьками дітей проведено профілактичні бесіди щодо створення належних умов для проживання дітей та недопустимості вживання спиртних напоїв.На 4 батьків складено адміністративні протоколи за неналежне виховання дітей.