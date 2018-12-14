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У селах на Волині покарали батьків за неналежне виховання дітей

У селах на Волині покарали батьків за неналежне виховання дітей
У Рожищенському районі систематично провели рейди з метою виявлення дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, неповнолітніх, схильних до бродяжництва, жебракування, які часто пропускають заняття в школі.

23 січня служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з інспектором Рожищенського відділення Ківерцівського відділу головного управління національної поліції у Волинській області Андрієм Торожнюком провела рейд на території сіл Переспа, Малинівка, Тихотин, - розповіли у Рожищенській РДА.

Під час рейду обстежили умови проживання у 5 сім’ях, де виховується 12 дітей. З батьками дітей проведено профілактичні бесіди щодо створення належних умов для проживання дітей та недопустимості вживання спиртних напоїв.

На 4 батьків складено адміністративні протоколи за неналежне виховання дітей.

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Теги: діти, виховання
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