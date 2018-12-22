вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»

Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
На Волині станом на 24 січня за пільговим тарифом розмитнили 6220 легкових автомобілів на іноземній реєстрації.

Відтак, власники автівок сплатили до держабюджету 393,66 млн грн митних платежів, - інформує Волинська митниця ДФС.

Тож волинська митниця попереджає громадян, що з кожним днем вагань користувачів авто з іноземною реєстрацією спливає строк:

1. Реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 до акцизного податку).

2. Звільнення від відповідальності за порушення термінів чи умов митних режимів, яка суттєво зросте з 00 год 00 хв 24 травня 2019 року.

Термін нарахування коефіцієнту 0,5 (90 календарних днів) збігає 22 лютого 2019 року. Така норма прописана у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, євробляхи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження
Сьогодні, 14:38
Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
Сьогодні, 14:31
Громада волинського храму УПЦ МП обговорить можливість переходу до ПЦУ
Сьогодні, 14:28
На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
17 січень, 09:12
Волинська митниця перерахувала до держбюджету більше десяти мільярдів гривень Волинська митниця перерахувала до держбюджету більше десяти мільярдів гривень
14 січень, 15:55
Картини, ґудзики, медалі: волинські митники роздали в музеї врятовані старожитності Картини, ґудзики, медалі: волинські митники роздали в музеї врятовані старожитності
11 січень, 17:46
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
 0
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
 0
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
 0
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8