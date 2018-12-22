Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
Сьогодні, 14:31
На Волині станом на 24 січня за пільговим тарифом розмитнили 6220 легкових автомобілів на іноземній реєстрації.
Відтак, власники автівок сплатили до держабюджету 393,66 млн грн митних платежів, - інформує Волинська митниця ДФС.
Тож волинська митниця попереджає громадян, що з кожним днем вагань користувачів авто з іноземною реєстрацією спливає строк:
1. Реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 до акцизного податку).
2. Звільнення від відповідальності за порушення термінів чи умов митних режимів, яка суттєво зросте з 00 год 00 хв 24 травня 2019 року.
Термін нарахування коефіцієнту 0,5 (90 календарних днів) збігає 22 лютого 2019 року. Така норма прописана у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, власники автівок сплатили до держабюджету 393,66 млн грн митних платежів, - інформує Волинська митниця ДФС.
Тож волинська митниця попереджає громадян, що з кожним днем вагань користувачів авто з іноземною реєстрацією спливає строк:
1. Реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 до акцизного податку).
2. Звільнення від відповідальності за порушення термінів чи умов митних режимів, яка суттєво зросте з 00 год 00 хв 24 травня 2019 року.
Термін нарахування коефіцієнту 0,5 (90 календарних днів) збігає 22 лютого 2019 року. Така норма прописана у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
Сьогодні, 14:31
На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом
Сьогодні, 14:15
Медіа