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До 8 березня в Україні призначили 6 нових поїздів

До 8 березня в Україні призначили 6 нових поїздів
"Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди до 8 березня.

На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.

Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.

Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.

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Теги: Укзалізниця, свято, поїзди
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