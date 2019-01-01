До 8 березня в Україні призначили 6 нових поїздів





На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє



Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.



Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.



Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди до 8 березня.На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЗ.Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.

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