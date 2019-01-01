До 8 березня в Україні призначили 6 нових поїздів
Сьогодні, 18:31
"Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди до 8 березня.
На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЗ.
Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.
Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.
Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УЗ.
Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.
Додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.
Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Волинь» розпочала перший збір. ФОТО
Сьогодні, 18:44
До 8 березня в Україні призначили 6 нових поїздів
Сьогодні, 18:31
На День Валентина волинські РАЦСи розписуватимуть до ночі
Сьогодні, 18:23
У селах на Волині покарали батьків за неналежне виховання дітей
Сьогодні, 18:16
Медіа