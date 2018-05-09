вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО

Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
У Миколаївській області жінці з вивихом ноги через неправильний діагноз лікарі ампутували нижню кінцівку.

У Миколаївській області жінці з вивихом лікарі ампутували ногу. Про це йдеться в сюжеті ТСН, - пише Корреспондент.

Зазначено, що жінка посковзнулася у своєму селі і звернулася до лікарів Братської районної лікарні. Травматолог райлікарні поставив діагноз «розрив зв'язок».

"Коли через два дні жінці зовсім стало погано, її направили до обласних хірургів. А там вже рятували не ногу, а життя, тому що говорять, ще кілька годин, і вона могла померти", - повідомляється в сюжеті.

Незабаром виявилося, що у пацієнтки були пошкоджені судини, і якби її вчасно направили на обстеження до обласного центру, то ампутації можна було б уникнути.

Відомо, що зараз син постраждалої має намір вимагати покарати лікаря, чия недбалість, на його думку, зробила матір інвалідом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ампутація, нога, травма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці
Сьогодні, 15:03
«Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ
Сьогодні, 14:57
Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження
Сьогодні, 14:38
Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі
09 травень, 2018, 10:30
​У Рожищі під потягом загинула жінка ​У Рожищі під потягом загинула жінка
29 червень, 2016, 15:08
У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина
23 січень, 11:18
Встановили особу чоловіка, якого збив потяг «Здолбунів-Ковель» Встановили особу чоловіка, якого збив потяг «Здолбунів-Ковель»
12 січень, 22:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
 0
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
 0
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8