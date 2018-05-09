Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У Миколаївській області жінці з вивихом ноги через неправильний діагноз лікарі ампутували нижню кінцівку.
У Миколаївській області жінці з вивихом лікарі ампутували ногу. Про це йдеться в сюжеті ТСН, - пише Корреспондент.
Зазначено, що жінка посковзнулася у своєму селі і звернулася до лікарів Братської районної лікарні. Травматолог райлікарні поставив діагноз «розрив зв'язок».
"Коли через два дні жінці зовсім стало погано, її направили до обласних хірургів. А там вже рятували не ногу, а життя, тому що говорять, ще кілька годин, і вона могла померти", - повідомляється в сюжеті.
Незабаром виявилося, що у пацієнтки були пошкоджені судини, і якби її вчасно направили на обстеження до обласного центру, то ампутації можна було б уникнути.
Відомо, що зараз син постраждалої має намір вимагати покарати лікаря, чия недбалість, на його думку, зробила матір інвалідом.
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У Миколаївській області жінці з вивихом лікарі ампутували ногу. Про це йдеться в сюжеті ТСН, - пише Корреспондент.
Зазначено, що жінка посковзнулася у своєму селі і звернулася до лікарів Братської районної лікарні. Травматолог райлікарні поставив діагноз «розрив зв'язок».
"Коли через два дні жінці зовсім стало погано, її направили до обласних хірургів. А там вже рятували не ногу, а життя, тому що говорять, ще кілька годин, і вона могла померти", - повідомляється в сюжеті.
Незабаром виявилося, що у пацієнтки були пошкоджені судини, і якби її вчасно направили на обстеження до обласного центру, то ампутації можна було б уникнути.
Відомо, що зараз син постраждалої має намір вимагати покарати лікаря, чия недбалість, на його думку, зробила матір інвалідом.
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