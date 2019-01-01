Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:06
Вже зовсім скоро День святого Валентина, і ми пропонуємо здивувати вашу другу половинку з ТРЦ «ПортCity»!
10 лютого з 14:00 до 17:00 прийдіть на 1 поверх ТРЦ «ПортCity» та у нашого оператора запишіть освідчення своїй коханій людині.
14 лютого, у День Святого Валентина, зі сцени та на усіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень.
Для Вас ще один приємний бонус! 14 лютого кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!
ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Кохайте та будьте коханими!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
10 лютого з 14:00 до 17:00 прийдіть на 1 поверх ТРЦ «ПортCity» та у нашого оператора запишіть освідчення своїй коханій людині.
14 лютого, у День Святого Валентина, зі сцени та на усіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень.
Для Вас ще один приємний бонус! 14 лютого кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!
ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Кохайте та будьте коханими!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 15:18
Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:06
У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці
Сьогодні, 15:03
Медіа