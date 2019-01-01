Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*

Вже зовсім скоро День святого Валентина, і ми пропонуємо здивувати вашу другу половинку з ТРЦ «ПортCity»!10 лютого з 14:00 до 17:00 прийдіть на 1 поверх ТРЦ «ПортCity» та у нашого оператора запишіть освідчення своїй коханій людині.14 лютого, у День Святого Валентина, зі сцени та на усіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень.Для Вас ще один приємний бонус! 14 лютого кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Кохайте та будьте коханими!