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Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*

Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*
Вже зовсім скоро День святого Валентина, і ми пропонуємо здивувати вашу другу половинку з ТРЦ «ПортCity»!

10 лютого з 14:00 до 17:00 прийдіть на 1 поверх ТРЦ «ПортCity» та у нашого оператора запишіть освідчення своїй коханій людині.

14 лютого, у День Святого Валентина, зі сцени та на усіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень.

Для Вас ще один приємний бонус! 14 лютого кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!

ТРЦ «ПортCity» вміє дивувати! Кохайте та будьте коханими!

Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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