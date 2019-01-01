У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці

Волинські правоохоронці знайшли чоловіків, які скоїли хуліганство на автозаправці у селі Підгайці Луцького району.Інцидент трапився в неділю, 13 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.Під ранок невідомі особи, перебуваючи у приміщенні магазину на автозаправці у селі Підгайці Луцького району, вчинили бійку. Внаслідок хуліганських дій правопорушників робота закладу була припинена.Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 23-річний та 32-річний жителі Луцького району.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі строком на чотири роки.