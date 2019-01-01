У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці
Сьогодні, 15:03
Волинські правоохоронці знайшли чоловіків, які скоїли хуліганство на автозаправці у селі Підгайці Луцького району.
Інцидент трапився в неділю, 13 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Під ранок невідомі особи, перебуваючи у приміщенні магазину на автозаправці у селі Підгайці Луцького району, вчинили бійку. Внаслідок хуліганських дій правопорушників робота закладу була припинена.
Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 23-річний та 32-річний жителі Луцького району.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі строком на чотири роки.
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Інцидент трапився в неділю, 13 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Під ранок невідомі особи, перебуваючи у приміщенні магазину на автозаправці у селі Підгайці Луцького району, вчинили бійку. Внаслідок хуліганських дій правопорушників робота закладу була припинена.
Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 23-річний та 32-річний жителі Луцького району.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі строком на чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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