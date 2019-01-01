вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці

У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці
Волинські правоохоронці знайшли чоловіків, які скоїли хуліганство на автозаправці у селі Підгайці Луцького району.

Інцидент трапився в неділю, 13 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Під ранок невідомі особи, перебуваючи у приміщенні магазину на автозаправці у селі Підгайці Луцького району, вчинили бійку. Внаслідок хуліганських дій правопорушників робота закладу була припинена.

Дільничні офіцери поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 23-річний та 32-річний жителі Луцького району.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі строком на чотири роки.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, хулігани, заправка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 15:18
Розкажи про почуття у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:06
У селі під Луцьком двоє хуліганів вчили бійку на заправці
Сьогодні, 15:03
«Це саботаж», – голова Волинської ОДА про нову графу у платіжках за газ
Сьогодні, 14:57
Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Справа дійшла до суду: на Волині селяни побились через сіно Справа дійшла до суду: на Волині селяни побились через сіно
09 січень, 23:29
Зламане плече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город Зламане плече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город
06 січень, 15:45
Волинянин, який «бикував» до патрульних та бився, може загриміти в тюрму Волинянин, який «бикував» до патрульних та бився, може загриміти в тюрму
03 січень, 15:31
У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО У Ковелі скрутили чоловіка, який побив патрульних. ФОТО. ВІДЕО
03 січень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У СБУ просять розібратися з «Волиньгаз Збутом» через незрозумілі суми у платіжках
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині бобри «підгризають» дамби
Сьогодні, 15:35
 0
Волинські сбушники ‒ серед переможців чемпіонату з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Волинь йде потепління
Сьогодні, 15:26
 0
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8