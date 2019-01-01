Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ





Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, до обласної державної адміністрації



Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко



Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук розповів, що рекомендований платіж – це вартість прогнозованого споживання газу за поточний місяць.



«Платіж не є обов’язковим і його несплата не є підставою для відключення. Обов’язково необхідно заплатити суму із рядка «до сплати», - пояснив він.



Натомість заступник голови ОДА Олександр Киричук, що у такій ситуації потрібно ще й вказати суму, яку населення отримує від «Волиньгаз Збуту» за кредитування у разі внесення рекомендованих платежів.



Такої ж думки дотримується й очільник Волині. За словами голови ОДА Олександра Савченка, рекомендований платіж вводить в оману, адже фактично людина, наприклад, споживає 200 «кубів», а в цій графі вказують 800 «кубів». Тобто, населення у разі сплати рекомендованого платежу фактично кредитує газову фірму.



«Це не рекомендація, а попередження, що за неекономне використання газу ви, наприклад, маєте сплатити 5000 гривень, а не 200», - наголосив він.



Натомість Микола Тищук каже, що назва «рекомендований платіж» - пропозиція НКРЕКП.



«Ви можете не підтримувати ці рекомендації. Це ви збурили ситуацію. Не дніпропетровські, не харківські, не київські. Якщо я напишу подання приватному власнику, він вас звільнить з роботи. Або ви свідомо хочете «завалити» фірму та область, або ви не вмієте виконувати свою роботу. Це все було зроблене кимось, адже такі кроки нівелюють всю допомогу від держави. Ви можете збурити загальноукраїнське повстання, бо ви людей не бачите, ви бачите папір», - обурився очільник Волині.



Олександр Савченко відзначив, що коли волиняни не будуть платити за газ через графу «рекомендований платіж», представники фірми оббиватимуть пороги адміністрації з проханням допомогти.



Відтак, у Волинській облдержадміністрації підготують звернення до СБУ та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути в межах компетенції законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, чи зобов’язані волиняни сплачувати захмарні суми, що вказані у платіжках за газ у графі «рекомендований платіж».Про це йшлося у четвер, 24 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Нагадаємо, до обласної державної адміністрації звертаються сотні волинян через нову графу «рекомендований платіж» , яку ТОВ «Волиньгаз Збут» нещодавно ввело у квитанціях за газ.Голова Волинської обласної державної адміністрації закликав волинян не панікувати та наголосив, що цей платіж – не обов’язковий . Відтак, краяни не мають платити «рекомендований платіж», а сплачувати лише за фактичний спожитий об’єм газу.Директор «Волиньгаз Збуту»розповів, що рекомендований платіж – це вартість прогнозованого споживання газу за поточний місяць.«Платіж не є обов’язковим і його несплата не є підставою для відключення. Обов’язково необхідно заплатити суму із рядка «до сплати», - пояснив він.Натомість заступник голови ОДА, що у такій ситуації потрібно ще й вказати суму, яку населення отримує від «Волиньгаз Збуту» за кредитування у разі внесення рекомендованих платежів.Такої ж думки дотримується й очільник Волині. За словами голови ОДА Олександра Савченка, рекомендований платіж вводить в оману, адже фактично людина, наприклад, споживає 200 «кубів», а в цій графі вказують 800 «кубів». Тобто, населення у разі сплати рекомендованого платежу фактично кредитує газову фірму.«Це не рекомендація, а попередження, що за неекономне використання газу ви, наприклад, маєте сплатити 5000 гривень, а не 200», - наголосив він.Натомість Микола Тищук каже, що назва «рекомендований платіж» - пропозиція НКРЕКП.«Ви можете не підтримувати ці рекомендації. Це ви збурили ситуацію. Не дніпропетровські, не харківські, не київські. Якщо я напишу подання приватному власнику, він вас звільнить з роботи. Або ви свідомо хочете «завалити» фірму та область, або ви не вмієте виконувати свою роботу. Це все було зроблене кимось, адже такі кроки нівелюють всю допомогу від держави. Ви можете збурити загальноукраїнське повстання, бо ви людей не бачите, ви бачите папір», - обурився очільник Волині.Олександр Савченко відзначив, що коли волиняни не будуть платити за газ через графу «рекомендований платіж», представники фірми оббиватимуть пороги адміністрації з проханням допомогти.Відтак, у Волинській облдержадміністрації підготують звернення до СБУ та Департаменту захисту економіки Національної поліції України з проханням розглянути в межах компетенції законність дій ТОВ «Волиньгаз Збут».

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