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Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку

Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіткнулись маршрутка та тролейбус.

Аварія сталась сьогодні, 24 січня, на проспекті Молоді, приблизно о 12 годині навпроти нічного клубу «21 століття», - пишуть Волинські Новини.

Так, зі слів очевидців, маршрутка №11 зупинилася перед пішоходним переходом, аби пропустити людей. У той час водій тролейбуса, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та наздогнав маршрутку.

Обидва транспортні засоби відбулися легкими механічними пошкодженнями.
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку
Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку


Варто додати, що через ДТП рух транспорту на проспекті Молоді був ускладненим.

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Теги: маршрутка, Луцьк, аварія
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