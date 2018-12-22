Аварія у Луцьку: тролейбус в'їхав у маршрутку





Аварія сталась сьогодні, 24 січня, на проспекті Молоді, приблизно о 12 годині навпроти нічного клубу «21 століття», - пишуть



Так, зі слів очевидців, маршрутка №11 зупинилася перед пішоходним переходом, аби пропустити людей. У той час водій тролейбуса, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та наздогнав маршрутку.



Обидва транспортні засоби відбулися легкими механічними пошкодженнями.





Варто додати, що через ДТП рух транспорту на проспекті Молоді був ускладненим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіткнулись маршрутка та тролейбус.Аварія сталась сьогодні, 24 січня, на проспекті Молоді, приблизно о 12 годині навпроти нічного клубу «21 століття», - пишуть Волинські Новини Так, зі слів очевидців, маршрутка №11 зупинилася перед пішоходним переходом, аби пропустити людей. У той час водій тролейбуса, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та наздогнав маршрутку.Обидва транспортні засоби відбулися легкими механічними пошкодженнями.Варто додати, що через ДТП рух транспорту на проспекті Молоді був ускладненим.

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